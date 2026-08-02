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Eleições 2026

Quem não acredita no voto popular não deveria nem ser candidato a presidente, diz Alckmin

Alckmin lembrou, sem mencionar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que a oposição elaborou um golpe de Estado, ao perder as eleições de 2022

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O candidato à vice-Presidência, Geraldo Alckmin (PSB)O candidato à vice-Presidência, Geraldo Alckmin (PSB) - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse que adversários políticos descrentes do voto popular não deveriam ser candidatos à Presidência.

Alckmin lembrou, sem mencionar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que a oposição elaborou um golpe de Estado, ao perder as eleições de 2022.

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"Tinham como projeto assassinar aqueles que foram eleitos pelo povo. Pelo voto popular, não deveriam sequer ter sido candidatos à Presidência", disse, durante a Convenção Nacional do PT, em São Paulo.

O vice-presidente reforçou que a descrença nas urnas é "a fumaça da derrota". "A urna eletrônica é tão competente que não aceita voto de argentino e americano", brincou Alckmin.

Alckmin participa da Convenção Nacional do PT, na Expo Center Norte, em São Paulo. O evento oficializa a candidatura à reeleição da chapa de Lula e Alckmin para o Executivo.

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