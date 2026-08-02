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Eleições 2026 Quem não acredita no voto popular não deveria nem ser candidato a presidente, diz Alckmin Alckmin lembrou, sem mencionar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que a oposição elaborou um golpe de Estado, ao perder as eleições de 2022

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse que adversários políticos descrentes do voto popular não deveriam ser candidatos à Presidência.

Alckmin lembrou, sem mencionar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que a oposição elaborou um golpe de Estado, ao perder as eleições de 2022.

"Tinham como projeto assassinar aqueles que foram eleitos pelo povo. Pelo voto popular, não deveriam sequer ter sido candidatos à Presidência", disse, durante a Convenção Nacional do PT, em São Paulo.

O vice-presidente reforçou que a descrença nas urnas é "a fumaça da derrota". "A urna eletrônica é tão competente que não aceita voto de argentino e americano", brincou Alckmin.

Alckmin participa da Convenção Nacional do PT, na Expo Center Norte, em São Paulo. O evento oficializa a candidatura à reeleição da chapa de Lula e Alckmin para o Executivo.

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