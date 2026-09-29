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Padroeira

Quem não quiser Nossa Senhora como padroeira, que se mude do Brasil, diz Lula

Em caminhada no Ceará, presidente diz respeitar todas as religiões

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Presidente afirma que pretende manter Nossa Senhora Aparecida como padroeira do BrasilPresidente afirma que pretende manter Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil - Foto: Ricardo Stuckert/ Reprodução

 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira (29), que ouviu "boatos" sobre a possibilidade de Nossa Senhora Aparecida ser retirada do posto de padroeira do Brasil.

Reforçou que pretende manter Nossa Senhora como padroeira e que "quem não quiser, que se mude do Brasil".

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"Nesta semana, saíram boatos de que vão querer desfazer a ideia de que Nossa Senhora Aparecida não seja mais padroeira do Brasil Eu respeito todas as religiões, a católica, a evangélica, as de matrizes africanas, respeito até os ateus.

Mas enquanto eu for presidente da República, Nossa Senhora Aparecida será a padroeira do Brasil. Quem não quiser, que mude do Brasil", afirmou o presidente.

Nossa Senhora é padroeira do Brasil oficialmente desde 1930, quando o então papa Pio XI assinou um decreto declarando-a padroeira. O reconhecimento pelo Estado brasileiro veio em 1980, durante a ditadura militar, no governo de João Figueiredo.

Foi nesse ano que o governo brasileiro declarou o dia 12 de outubro feriado nacional em homenagem a Nossa Senhora.

O feriado está diretamente ligado à religião católica e não abarca outras crenças.

Lula também voltou a falar sobre a medida de proibição das bets. Repetiu que os clubes de futebol estão reclamando da proibição, mas que terão de dar um jeito de contornar a queda de receitas.

Afirmou que sabe que "tem muita gente devendo" e voltou a contar histórias de pessoas endividadas que chegaram a se matar.

"Não vou permitir que o dinheiro do leite seja usado para a jogatina", declarou.

O presidente participou de caminhada ao lado do candidato do PT ao governo do Ceará, Elmano de Freitas, e dos candidatos ao Senado Cid Gomes (PSB) e Luizianne Lins (Rede).

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