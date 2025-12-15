Quem perde com derrubada vetos pelo Congresso são os empresários, diz Lula sobre licenciamento

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira, 15, que não ficou chateado com os vetos do Congresso ao licenciamento ambiental. Segundo o petista, quem perde com a decisão dos Legislativos são os empresários do agro que podem ser impedidos de vender para mercados externos por desrespeito às legislações de outros países.

"Quando o Congresso Nacional derrubou meus vetos, não pense que eu fiquei chateado. Eu não vou perder um milímetro. Quem vai perder são os empresários que exportam produtos agrícolas se estiverem cometendo bobagem de não respeitar a questão climática", declarou Lula.

O presidente disse ainda que os banqueiros, empresários e agricultores "nunca foram tão bem tratados" por um governo. Segundo o presidente, a relação harmoniosa é uma obrigação do Estado.

Nesta segunda-feira, Lula participou da inauguração da sede própria da ApexBrasil. Na ocasião, o presidente também celebrou a abertura de 500 novos mercados internacionais no período entre 2023 e 2025.



