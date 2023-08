A- A+

Suborno 'Quem quer dinheiro?': vereador acusa prefeito de suborno e joga bolo de dinheiro pela janela Parlamentar do PCdoB (MA), Sababa Filho causou alvoroço na Câmara de Cândido Mendes afirmando que prefeito do PL pagou R$ 300 mil para que ele desistisse de mandato

O vereador Sababa Filho (PCdoB), da cidade de Cândido Mendes, no Maranhão, causou alvoroço na cidade após jogar dinheiro pela janela da Câmara municipal. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais na manhã desta sexta-feira, Sababa discursa na tribuna, rasga uma carta de renúncia e afirma ter recebido suborno de R$ 300 mil do prefeito Facinho (PL) para desistir do mandato.

O vereador afirma que o suborno foi para que um aliado assumisse a vaga, e os R$ 300 mil teriam sido entregues a um empresário ligado à família do prefeito. Na gravação, Sababa abre uma mochila, tira bolos de notas de R$ 50 e diz temer pela própria vida.

O parlamentar começa e jogar as notas de dinheiro pela janela, e uma multidão passa a se aglomerar na porta da Câmara para pegar o dinheiro.

Nas redes sociais, vários vídeos mostram a reação dos populares do lado de fora do local. Um homem narra a situação: "É dinheiro pra todo mundo, R$ 300 mil reais. Quem quer dinheiro?", diz, enquanto mostra as pessoas brigando pelas notas.

De acordo com informações da GloboNews, o vereador registrou o caso na delegacia, e a origem do dinheiro será investigada.

Em nota, a Prefeitura de Cândido Mendes chamou o discurso de "espetáculo político" para atrapalhar o prefeito Facinho. "O vereador Sababa Filho fez acusações infundadas e levianas", afirma o texto.

