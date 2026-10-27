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Política "Quem sai escondido do seu país deve ou tem medo de alguma coisa", diz Lula sobre Flávio Bolsonaro Flávio é investigado em dois inquéritos que tramitam no STF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiu nesta terça-feira à possível saída de Flávio Bolsonaro do país. Reeleito no domingo, Lula lamentou o caso e disse que o adversário deveria ficar no Brasil para provar sua inocência.

— O cidadão que sai escondido do seu país é porque deve alguma coisa ou tem medo de alguma coisa. E não vá dizer lá fora que o Brasil não tem democracia. Se não tivesse democracia, um miliciano não poderia ser candidato à Presidência. Lamento a falta de respeito que ele teve com eleitores dele e com a democracia.

O petista fez um discurso para apoiadores em cima de um carro de som em frente ao Palácio da Alvorada, em ato organizado pela militância por ocasião do aniversário de 81 anos do chefe do Executivo.

Lula será o presidente mais velho a iniciar um novo período de governo no Brasil, marca que amplia um recorde estabelecido por ele próprio em 2023, quando tomou posse aos 77 anos. Ele derrotou Flávio Bolsonaro (PL-RJ), numa virada histórica, no domingo, e foi reeleito para um quarto mandato.

No seu discurso de vitória em São Paulo, o presidente prometeu mudanças na condução do governo e reconheceu a necessidade de fortalecer a comunicação direta com a população, especialmente por meio das plataformas digitais. A estratégia ganhou força na reta final da disputa, quando o deputado federal André Janones (Rede-MG) criou um grupo de WhatsApp chamado "Exército do Lula" para articular a vitória de Lula nos meios digitais. O petista já tinha indicado também que é preciso aumentar a participação social na condução do governo.

Lula despachou do Alvorada nesta terça. Ele recebeu aliados como os ministros Jorge Múcio (Defesa) e Fernanda Machiaveli (Desenvolvimento Agrário) e ex-ministros como Fernando Haddad, Rui Costa e Camilo Santana.

Mais cedo nesta terça, foi revelado que Flávio fugiu do país e viajou para os Estados Unidos, um dia após dizer que seria o principal líder da oposição ao petista e rejeitou que deixaria o Brasil. Ele não entregou os seus passaportes à Polícia Federal no prazo determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Flávio é investigado em dois inquéritos que tramitam no STF. Em um deles, é suspeito, ao lado do advogado Willer Tomaz, de lavagem de dinheiro por meio de plataformas de apostas. Ele também é alvo de outro inquérito que investiga o financiamento do filme Dark Horse, sobre a trajetória de seu pai.

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