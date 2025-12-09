Ter, 09 de Dezembro

TRAMA GOLPISTA

Quem são os 6 réus de núcleo 2 da trama golpista que começam a ser julgados nesta terça no STF

Sessões do julgamento serão distribuídas entre os dias 9, 10, 16 e 17

STF retoma o julgamento da trama golpistaSTF retoma o julgamento da trama golpista - Foto: Victor Piemonte/STF

Seis réus do núcleo 2 da tentativa de golpe de Estado começam a ser julgados na manhã desta terça-feira, 9. Eles são apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como responsáveis por "gerenciar" e operacionalizar ações para tentar manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder.

Todos os réus respondem por:

Quem é quem

Como e quando será o julgamento

As sessões serão distribuídas entre os dias 9, 10, 16 e 17. As sessões dos dias 9 e 16 ocorrerão em dois turnos, das 9h às 12h e das 14h às 19h. Já as dos dias 10 e 17 serão apenas no período da manhã, das 9h às 12h.

Quem faz parte da Primeira Turma
A análise caberá à Primeira Turma do Supremo, composta por:

Os ministros decidirão se os réus serão absolvidos ou condenados.

