A- A+

BRASIL Quem são os irmãos Brazão, acusados de mandar matar Marielle Franco; julgamento começa nesta terça Influentes na política fluminense, os dois foram delatados pelo ex-PM Ronnie Lessa, assassino confesso da vereadora e de seu motorista Anderson Gomes

A influência de Domingos e Chiquinho Brazão na política fluminense pode ser medida pela posição que os dois ocupavam quando foram presos, em março de 2024, sob suspeita de terem sido os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, que também terminou por vitimar seu motorista Anderson Gomes: o primeiro, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ), e o segundo, deputado federal.

Em cerca de três décadas de vida pública, a dupla coleciona denúncias em torno de suas atividades político-empresariais com suspeitas de corrupção, fraude, improbidade administrativa, compra de votos e até homicídio.



Os dois foram apontados como mentores do crime na delação de Ronnie Lessa, assassino confesso da vereadora. Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), a motivação estaria na relação dos irmãos com a grilagem de terras.



Eles estariam buscando a regularização de um condomínio no bairro de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste da cidade. De acordo com a denúncia, os dois defendiam os interesses de milícias “junto às instituições de Estado”. Os irmãos Brazão serão julgados pelo crime a partir desta terça-feira, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).





Chiquinho Brazão

O julgamento acontece no Supremo pelo fato de Chiquinho Brazão (sem partido) exercer a função de deputado federal à época da denúncia. O parlamentar foi cassado em abril do ano passado pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados devido a 72 ausências “não justificadas” nas sessões da Casa. As faltas foram se acumulando após a prisão do parlamentar, em março de 2024. O político chegou a ser recolhido em prisão preventiva no Penitenciária Federal de Campo Grande (MS), mas teve seu pedido de prisão domiciliar aceito pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso no âmbito da Ação Penal (AP) 2434. Moraes atendeu a um pedido da defesa após apresentação de diagnósticos de doenças do réu com relatos de “quadro de múltiplas comorbidades graves”.

Antes de ser preso, Chiquinho Brazão exerceu o cargo de secretário municipal de Ação Comunitária da prefeitura do Rio até fevereiro de 2024. Ele pediu exoneração quatro meses depois de tomar posse, assim que surgiram os primeiros rumores sobre sua possível participação no crime.

Hoje com 64 anos, Chiquinho Brazão iniciou na política ao se eleger vereador do Rio pela primeira vez em 2004. Na sequência, foi reeleito em 2008, 2012 e 2016, somando um total de quatro mandatos consecutivos no Legislativo municipal. Nesta última passagem pelo Palácio Pedro Ernesto, o mandato de Chiquinho coincidiu com o de Marielle Franco, de 2017 (início da legislatura) até seu assassinato, em março de 2018.

Na Casa, Chiquinho presidiu, em meio a muitas polêmicas, a CPI dos Ônibus, instalada para investigar supostas irregularidades no transporte coletivo carioca. A CPI terminou sem maiores consequências. Em 2018, Chiquinho Brazão foi eleito deputado federal, tendo renovado o mandato na eleição de 2022.

Domingos Brazão

Mais novo dos irmãos, o conselheiro Domingos Brazão, hoje com 60 anos, é tido como uma espécie de mentor do clã. Sua carreira política começou quando ele exerceu um cargo de assessoria na Câmara Municipal no início dos anos 1990. Em 1997, veio o primeiro mandato como vereador do Rio, cargo que exerceu por apenas dois anos, já que conquistou, na eleição seguinte, uma cadeira como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Assumiu o mandato em 1999 e ficou no parlamento por 17 anos seguidos até ser escolhido pela Casa para assumir vaga como conselheiro no TCE-RJ.

Foi afastado do Tribunal em 2017 após a operação Quinto do Ouro, da PF, que o prendeu, além de outros quatro integrantes da Corte sob acusação de corrupção.

Atualmente, Domingos está preso preventivamente no Presídio Federal de Porto Velho (RO). Seus advogados chegaram a pedir sua transferência para o Rio de Janeiro no fim do ano passado sob alegação, por parte de sua defesa, de que ele estaria submetido a “inúmeras e indevidas restrições” com comprometimento à saúde física e mental.

Em 2011, Domingos Brazão chegou a ter o mandato de deputado estadual cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) por suposta compra de votos em esquema que envolveria o Centro de Ação Social Gente Solidária, ONG vinculada ao deputado onde ocorreria prática de assistencialismo, de acordo com a acusação. Com liminar conseguida no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele conseguiu manter o mandato. Antes, em 2004, uma gravação indicara a suposta relação de Brazão com a máfia dos combustíveis. O caso envolvia licenças ambientais da Feema, à época o órgão ambiental do governo do estado, para funcionamento de postos de gasolina.

Em 2014, a radialista e então deputada estadual Cidinha Campos processou Domingos Brazão por ameaça. Durante uma discussão pública, Brazão teria dito que "já matou vagabundo, mas vagabunda ainda não", fazendo referência à deputada.

O homicídio ao qual Brazão fez referência teria ocorrido quando ele era jovem. Segundo o ex-deputado, ele foi absolvido porque o caso foi entendido como legítima defesa. "Matei, sim, uma pessoa. Mas isso tem mais de 30 anos, quando eu tinha 22 anos. Foi um marginal que tinha ido a minha rua, em minha casa, no dia do meu aniversário, afrontar a mim e a minha família. A Justiça me deu razão", contou Brazão à época da briga com Cidinha Campos e numa entrevista ao GLOBO.

As primeiras associações da família Brazão ao caso Marielle surgiram em 2019, quando um relatório da Polícia Federal (PF) apontou Domingos Brazão como o “principal suspeito de ser autor intelectual” dos assassinatos da vereadora e do motorista. O conselheiro do TCE sempre negou a participação no crime. Ele já havia sido denunciado pela então procuradora-geral da República Raquel Dodge, em 2019, por atrapalhar a investigação, mas a Justiça do Rio rejeitou o pedido. Ele voltou a ser investigado no ano passado com a delação do também ex-PM Élcio de Queiroz, preso em 2018 suspeito de envolvimento no crime.

Veja também