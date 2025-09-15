Quem são os próximos ministros do STF que devem se aposentar pela idade
Luiz Fux, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes são os próximos membros da Corte a alcançarem a idade de 75 anos, fixada para aposentadoria compulsória da magistratura
Composta por 11 magistrados, o Superior Tribunal Federal ( STF) deve ter sua próxima troca de cadeiras no ano de 2028.
O dado leva em consideração o próximo ano em que um ministro da Corte brasileira completará 75 anos e deve ser aposentar.
Essa é a idade limite para que os ministros exerçam suas funções — uma vez atingida, os magistrados são aposentados compulsoriamente.
Em 2013, o plenário da Corte validou, por unanimidade, um dispositivo da lei complementar que fixou a aposentadoria compulsória de toda magistratura do país em 75 anos.
Luiz Fux é atualmente o ministro mais velho do STF: ele completará 75 anos em abril de 2028.
Única mulher numa cadeira no Supremo, Cármen Lúcia completa a idade em 2029, seguida pelo decano Gilmar Mendes, que chegará aos 75 em dezembro de 2030.
A idade máxima para a aposentadoria de ministros era de 70 anos até oito anos atrás, quando foi aprovada no Congresso a emenda constitucional 88, que esticou o prazo para o aniversário de 75 anos. A mudança de 2015 surgiu da chamada PEC da Bengala.
Veja a sequência de aposentadorias:
Luiz Fux (2028)
Indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff, em 2011, o ministro Luiz Fux, de 72 anos, completará 75 em abril de 2028.
Cármen Lúcia (2029)
Indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2006, a ministra Cármen Lúcia, de 71 anos, completará 75 em abril de 2029.
Gilmar Mendes (2030)
Indicado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em 2002, o ministro Gilmar Mendes, de 67 anos, completará 75 em dezembro de 2030.
Edson Fachin (2033)
Indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff, em 2015, o ministro Edson Fachin, de 65 anos, completará 75 em fevereiro de 2033.
Luís Roberto Barroso (2033)
Indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff, em 2013, o ministro Luís Roberto Barroso, de 65 anos, completará 75 em março de 2033.
Dias Toffoli (2042)
Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2009, o ministro Dias Toffoli, de 56 anos, completará 75 em novembro de 2042.
Flávio Dino (2043)
Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2023, o ministro Flávio Dino, de 55 anos, completará 75 em abril de 2043.
Alexandre de Moraes (2043)
Indicado pelo ex-presidente Michel Temer, em 2017, o ministro Alexandre de Moraes, de 55 anos, completará 75 em dezembro de 2043.
Kassio Nunes Marques (2047)
Indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2020, o ministro Kassio Nunes Marques, de 51 anos, completará 75 em maio de 2047.
André Mendonça (2047)
Indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2021, o ministro André Mendonça, de 50 anos, completará 75 em dezembro de 2047.
Cristiano Zanin (2050)
Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2023, o ministro Cristiano Zanin, de 48 anos, completará 75 em novembro de 2050.