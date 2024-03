Quem tem e quem não tem direito ao benefício que permite presos deixarem prisão temporariamente

A- A+

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira, o projeto que cria restrições à “saidinha” de presos. A iniciativa segue agora para a sanção ou veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Atualmente, a Lei de Execução Penal permite a saída temporária de detentos para visitas a familiares ou participação em atividades que ajudem no retorno ao convívio social.

Segundo a lei, tem direito à "saidinha" os presos em regime semi-aberto que tenham cumprido um sexto da pena, no caso do condenado primário, e um quarto, se o detento for reincidente. O preso também deve apresentar "comportamento adequado". Assim, detentos que não atendam a esses requisitos não tem direito à saída temporária.

A saída temporária pode se dar por três motivos: visita à família; presença em curso profissionalizantes, segundo grau ou superior; e "participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social".

Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:

I - visita à família;

II - frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do segundo grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução;

III - participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social.

A permissão não pode durar mais de sete dias, podendo ocorrer cinco vezes ao ano, no máximo. Geralmente, essas saídas ocorrem em datas comemorativas, como feriados. De acordo com o artigo 124° da Lei de Execução Penal, caso a saída temporária se dê em função da presença em cursos, "o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes".

A proposta relatada no Senado pelo filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), exclui hipótese da saída temporária em datas comemorativas para visita a familiares e a participação em atividades que contribuam para o retorno ao "convívio social". No Senado, Flavio Bolsonaro acolheu uma emenda ao projeto apresentada pelo senador Sérgio Moro que altera o texto para permitir que presos saiam para frequentar cursos supletivos profissionalizantes, do ensino médio ou superior.

A emenda também define que essa permissão não inclua presos condenados por “crime hediondo ou por crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa”.

O projeto tramita no Congresso há 14 anos e foi aprovado pela Câmara em 2022. O Senado aprovou a urgência do texto na semana anterior ao carnaval, em uma votação simbólica (quando não há a contagem de votos individuais) que durou 48 segundos.

