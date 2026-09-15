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STF 'Quem tem medo da PF?', questiona Moraes a Mendonça durante julgamento sobre caso Master no STF Moraes alegou que o colega "exigiu" que a Polícia Federal colocasse o seu nome na delação premiada de Vorcaro e afirmou ter testemunhas que comprovariam essa história

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes acusou o ministro André Mendonça de ter mandado incluir o seu nome na investigação do Master e o questionou sobre "quem tem medo da PF". Moraes alegou que o colega "exigiu" que a Polícia Federal colocasse o seu nome na delação premiada de Vorcaro e afirmou ter testemunhas que comprovariam essa história.

"Quem tem medo da Polícia Federal? (...) Quem chamou a Polícia Federal e exigiu que Polícia Federal colocasse um colega na colaboração premiada. E vamos trazer aqui e chamar aqui testemunhas que eu vou indicar", questionou Moraes.



Relator do caso Master na Corte, Mendonça rebateu a fala de Moraes, dizendo que ele estava mentindo. Antes, o ministro chegou a dizer que havia uma "PF paralela" fazendo um "monitoramento ilegal" contra ele.

"Nós temos hoje uma PF paralela, uma PF paralela, com monitoramento de ministros. Não pense que você está salvo não, ministro", afirmou Mendonça.

As declarações foram feitas durante o julgamento que ocorre nesta terça-feira no plenário da Corte, que deve decidir sobre a abertura ou não de uma investigação contra Moraes. Os ministros avaliam um conjunto de mensagens encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro que foram enviadas a Moraes no auge da crise do Banco Master entre outubro e novembro de 2025.



O clima entre os ministros foi tenso durante o julgamento. O relatório que lista as 52 mensagens de Vorcaro a Moraes foi pedido por Mendonça à PF. Nas conversas, Vorcaro pede a ajuda do ministro para "bloquear" investigações contra ele e conselhos sobre ele deveria deixar o país. Não há informações sobre o que Moraes respondeu ao banqueiro.

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