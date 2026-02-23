A- A+

São Paulo "Quem tem que comentar e já vem comentando é ele", diz Tarcísio sobre vice investigado Felicio Ramuth (PSD) passa por processo preliminar em Andorra por suspeita de lavagem de dinheiro; em evento no Butantan Tarcísio disse que o caso seria "fofoca" antes da eleição

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou nesta manhã que não comentaria a investigação do vice Felício Ramuth (PSD) por suspeita de lavagem de dinheiro.

— Quem tem que comentar é já vem comentando é ele, né? Ele já deu esclarecimentos à Justiça e à própria imprensa. Não tenho mais o que falar sobre isso — afirmou.

Mais adiante, Tarcísio afirmou que o caso não é novo e que os valores detectados por Andorra (e que estão na mira da investigação) estão presentes nas declarações de bens e renda da esposa de Ramuth, Vanessa, desde 2009.

— Fofoca antes de eleição sempre tem — disse. — É bem antigo esse negócio, para mim não tem nada a ver — falou antes de deixar o evento.

Entenda

O processo preliminar da Justiça de Andorra teve início em 30 de maio de 2023, após o Ministério Público local receber um relatório de inteligência financeira e pedir a instauração de diligências prévias contra o casal Ramuth para apurar eventuais responsabilidades penais e civis decorrentes de possível lavagem de dinheiro.

Ao mesmo tempo, as autoridades requereram ao Judiciário as medidas cautelares de sequestro dos valores.

Ramuth e Vanessa foram ouvidos presencialmente em Andorra, na condição de investigados, em 2 de outubro do ano passado. O conteúdo da oitiva foi gravado, mas não divulgado.

Por conta da investigação, um total de US$ 1,4 milhão (R$ 7,2 milhões em cotação atual) em uma conta atribuída ao casal foi bloqueado pela Justiça do país europeu. Procurado pelo Globo, Ramuth afirma que os valores são lícitos e declarados à Receita Federal no Brasil.

Na manhã de hoje, o governador Tarcísio esteve no aniversário dos 125 anos do Instituto Butantan.

Na ocasião, também anunciou a antecipação de pouco mais de 1 milhão de doses da vacina para dengue em dose única desenvolvida pela instituição. A cota seria entregue somente no segundo semestre, mas deve chegar antes ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).

