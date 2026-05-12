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CRIME ORGANIZADO

"Quem tem que portar arma é a polícia, que é profissional", diz Geraldo Alckmin

Declaração foi feita em lançamento do programa Brasil Contra o Crime Organizado

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Vice-presidente Geraldo AlckminVice-presidente Geraldo Alckmin - Foto: Cadu Gomes/VPR

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou nesta terça-feira (12) que quem deve portar armas é a polícia, que é profissional.

Ele aproveitou seu discurso no lançamento do novo programa do governo federal para desarticular o crime organizado, o 'Brasil Contra o Crime Organizado', para criticar o governo de Jair Bolsonaro.

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Segundo ele, na administração anterior, a única política de segurança pública era distribuir armas para a população. "73% das mortes violentas, intencionais, é arma de fogo. O feminicídio é arma de fogo. Quanto mais a gente deixar na rua a polícia, melhor será a solução. Parabéns pelo trabalho", disse Alckmin, referindo-se ao lançamento da nova iniciativa.

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