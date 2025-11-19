Sex, 21 de Novembro

PROJEÇÃO ANTIFACÇÃO

"Quem votou contra tem que hoje dar sua cara a tapa", diz Hugo Motta sobre PL Antifacção

Olacar foi de 370 votos a favor, 110 contra e três abstenções

O Presidente da Câmara, Hugo Motta levou o deputado Guilherme Derrite para uma entrevista coletiva, nesta terça-feira, no Salão Verde da Casa, para mostrar aos opositores do projeto antifacção que está alinhado com o relator da propostaO Presidente da Câmara, Hugo Motta levou o deputado Guilherme Derrite para uma entrevista coletiva, nesta terça-feira, no Salão Verde da Casa, para mostrar aos opositores do projeto antifacção que está alinhado com o relator da proposta - Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse nesta quarta-feira, 19, que os deputados que votaram contra o projeto de lei antifacção, devem apresentar justificativas. "Quem votou contra tem que hoje dar a sua cara a tapa para dizer por que ficou contra a matéria e não ficar criando narrativas inverídicas", afirmou em entrevista à Radio CBN.

De autoria do próprio governo Luiz Inácio Lula da Silva, o PL foi aprovado nesta terça-feira, 18, sem votos de petistas. Integrantes do partido divergiram da construção do novo texto do relator Guilherme Derrite (PP-SP), que alterou a redação original, e votaram maciçamente contra a proposta.

O relator apresentou seis versões do texto ao longo de duas semanas - a última protocolada pouco antes do início da discussão em plenário. As mudanças atenderam aos pedidos do governo Lula. Mesmo assim, petistas continuaram críticos e tentaram adiar a votação, mas foram derrotados. A proposição agora vai ao Senado.

O placar foi de 370 votos a favor, 110 contra e três abstenções. Ao exibir o placar, quem celebrou foi a oposição, grupo do qual Derrite faz parte. O novo texto, que endurece penas a faccionados, teve amplo apoio de parlamentares do PL e do Centrão.

