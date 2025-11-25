A- A+

BOLSONARO PRESO Michelle prepara refeições entregues a Bolsonaro na PF Ex-presidente segue dieta com baixo teor de gordura, por recomendação médica

É Michelle Bolsonaro quem tem preparado as refeições enviadas a Jair Bolsonaro desde domingo (23), no segundo dia do ex-presidente no cácere da Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília. Segundo pessoas próximas ao casal, as quentinhas saem cedo da cozinha da ex-primeira-dama, ainda quentes, acomodadas em potes de plástico transparente.

No cardápio, estão alimentos como arroz branco soltinho, frango grelhado em tiras, omelete cortada em quadrados firmes e milho cozido em espigas. Tudo é montado com pouca gordura, como pedem as recomendações médicas.

A comida, que mantém o tempero doméstico que Bolsonaro conhece há quase duas décadas, chega à PF pelas mãos do irmão de Michelle, Eduardo Torres, encarregado de atravessar diariamente o portão principal e entregar o volume à equipe de custódia.

O ritual deve se repetir ao lonfo dos próximos dias, antes de cada refeição, e tem sido a forma encontrada pela família para manter a dieta especial do ex-presidente, indicada após as complicações gastrointestinais decorrentes da facada de 2018.

Dentro da Superintendência, a rotina tem um ritmo próprio, com poucas atividades. A sala especial onde Bolsonaro está custodiado — com cama simples, banheiro privativo, frigobar, ar-condicionado e monitoramento permanente — é iluminada pela luz da TV, que permanece ligada na maior parte do tempo.

É por ela que o ex-presidente acompanha as imagens de sua própria prisão, as análises, os debates e a repercussão das decisões judiciais. As visitas, poucas e protocoladas, se restringem a médicos, advogados e familiares autorizados. O restante do tempo é marcado pela repetição: refeições, TV, banho de sol, descanso, mais TV.

Com a limitação de contatos, o fluxo de informações se tornou mais rígido. Em reunião da bancada do PL na segunda-feira, ficou definido que Flávio Bolsonaro atuará como porta-voz político do pai durante o período em que ele permanecer sob custódia.

O senador deve visitá-lo na manhã desta terça-feira, num encontro de meia hora, conforme determinação do ministro Alexandre de Moraes.

