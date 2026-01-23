Sex, 23 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta23/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
pequenos produtores

Queremos distribuir 300 mil embriões para melhorar rebanho de pequenos produtores, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (23) durante o 14º Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)

Reportar Erro
Ocupação do MST em Aracruz (ES) Ocupação do MST em Aracruz (ES)  - Foto: MST Ocupação/Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (23) durante o 14º Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ter a intenção de distribuir 300 mil embriões com o objetivo de melhorar a qualidade do rebanho leiteiro de pequenos produtores rurais.

Leia também

• Lula diz que é preciso ter mais sem terra no Congresso Nacional para alcançar 'sonhos'

• Fraude no CNJ tenta expedir falso mandado de prisão contra Moraes e Lula

• Lula volta a dizer que 2026 será 'ano da comparação' entre seu governo e passados

"A gente tem interesse de, ainda este ano, distribuir 300 mil embriões para melhorar a qualidade do rebanho leiteiro dos pequenos produtores rurais brasileiros que vivem da produção de leite. E isso é muito mais rápido do que a inseminação. Vou tentar fazer essa experiência lá em Andradina SP", declarou o petista em Salvador (BA).

Reportar Erro

Veja também

Newsletter