pequenos produtores
Queremos distribuir 300 mil embriões para melhorar rebanho de pequenos produtores, diz Lula
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (23) durante o 14º Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ter a intenção de distribuir 300 mil embriões com o objetivo de melhorar a qualidade do rebanho leiteiro de pequenos produtores rurais.
"A gente tem interesse de, ainda este ano, distribuir 300 mil embriões para melhorar a qualidade do rebanho leiteiro dos pequenos produtores rurais brasileiros que vivem da produção de leite. E isso é muito mais rápido do que a inseminação. Vou tentar fazer essa experiência lá em Andradina SP", declarou o petista em Salvador (BA).