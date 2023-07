A- A+

mundo "Queremos preparar a proposta de acordo para a União Europeia", diz Lula sobre cúpula do Mercosul Presidente está em em Puerto Iguazú, na Argentina, para participar da Cúpula do Mercosul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa na manhã desta terça-feira (4) da quarta edição de sua live semanal "Conversa com o presidente". Lula está em em Puerto Iguazú, na Argentina, para participar da Cúpula do Mercosul.

Pensado para tentar engajar apoiadores do governo nas redes sociais, o programa tem sido transmitido todas as terças-feiras, pela manhã, do Palácio da Alvorada. Além das suas próprias páginas na rede social, Lula tem usado também a página nas redes sociais da TV Brasil, empresa pública de televisão, que é destinada para divulgar ações do governo.

Na última edição, Lula falou sobre o Palácio da Alvorada, sua residência oficial, e afirmou que o local "não tem nada de casa". Ele falou sobre a distância entre os cômodos no Palácio e afirmou que em casa "é tudo pequeno, aconchegante". Ele também reclamou da comida em palácios pelo mundo e afirmou que tem tentado melhorar a do Palácio do Itamaraty.

Lula relembrou ainda do seu encontro com o Papa Francisco durante viagem oficial para a Europa e afirmou que eles já "estruturaram as bases para diminuir a desigualdade". Além disso, reclamou dos juros consignado e afirmou que conversaria com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para saber como "a gente está lesando o povo pobre nisso". Também afirmou que o país "não precisa ter uma meta tão rígida" e que a política monetária "tem que ser móvel" e "ter sensibilidade em função da realidade da economia, das aspirações da sociedade".

