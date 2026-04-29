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votação Quero entrar no STF para ajudar a acalmar ânimos, acho que tenho essa condição, diz Messias Messias disse que o primeiro requisito para ser juiz é "ter bom senso" e que, se tornar magistrado, não tomará "nenhuma decisão sobre conflito fundiário sem conhecer a realidade local"

O advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta quarta-feira (29) que, caso aprovado, trabalhará para aliviar as tensões entre as instituições e por uma pacificação social. Segundo ele, o conflito entre Poderes "é uma anomalia" que deve ser combatida.

"Me coloco nesse processo como pacificador. Quero adentrar no STF para ajudar a serenar ânimos, acho que tenho essa condição", declarou, durante sua sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.

Messias disse que o primeiro requisito para ser juiz é "ter bom senso" e que, se tornar magistrado, não tomará "nenhuma decisão sobre conflito fundiário sem conhecer a realidade local".

O AGU evitou responder se considera que o dono do Master, Daniel Vorcaro, deve continuar preso. "Não posso antecipar. Isso me colocaria em situação de impedimento. Gostaria de responder, mas se respondo, fico impedido", falou.



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