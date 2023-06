A- A+

Câmara dos Deputados 'Quis o destino', diz Hauly ao assumir vaga de Deltan Dallagnol na Câmara Empossado nesta terça-feira, deputado falou em intervenção divina; ex-procurador teve o mandato cassado por decisão do TSE

Empossado deputado federal nesta terça-feira, Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR) afirmou na tribuna da Câmara Federal que sua presença em plenário foi uma intervenção divina.

O parlamentar assume a vaga deixada pelo ex-procurador Deltan Dallagnol (Podemos-PR), que teve seu mandato cassado por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

— Uma honra grande voltar a esta Casa depois de quatro anos, quatro meses e alguns dias. Quis o destino, quis que Deus providenciasse que eu pudesse estar aqui neste momento. Em um momento em que o Brasil, das últimas eleições, acabou se dividindo — disse Luiz Carlos Hauly.

Dallagnol perdeu o mandato por decisão pautada na Lei da Ficha Limpa. Os magistrados entenderam que o ex-parlamentar deixou o Ministério Público para escapar de punições referentes à operação Lava-Jato.

Hauly assumiu a cadeira por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele já ocupou o cargo por sete mandatos consecutivos, entre 1991 e 2019. Na eleição do ano passado, no entanto, não conseguiu se eleger pois obteve pouco mais de 11 mil votos.

Este baixo rendimento eleitoral quase o impediu de retornar à Câmara. Ao cassar Deltan, o TSE determinou que os votos deveriam ser computados ao partido. Entretanto, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) considerou que Hauly, o segundo mais votado do Podemos, não tinha alcançado o mínimo de votos que cada candidato precisa ter e deu a vaga para o PL. O partido de Dallagnol e Hauly recorreu ao STF e conseguiu reverter a decisão.

