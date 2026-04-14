Professores de universidade espanhola debatem raciocínio probatório na FDR

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Referências internacionais em raciocínio probatório, os professores da Universidade de Girona, na Espanha, Carmen Vázquez e Jordi Ferrer Beltrán debateram, nesta terça-feira (14), na Faculdade de Direito do Recife (FDR-UFPE), sobre a importância de se utilizar o processo lógico-analítico na tomada de decisões judiciais.

O evento foi promovido pela FDR em parceria com o Instituto dos Advogados de Pernambuco (IAP). Com a pauta “Prova sem convicção: standards de prova e devido processo”, os professores destacaram a importância da utilização do raciocínio probatório em relação a subjetividade do julgador.

"O tema que debatemos é de extrema relevância porque foi abordado problemas probatórios distintos e diferentes questões em torno das provas. As provas nos processos judiciais são fundamentais para decidir. Necessitamos decidir com base precisa na informação que nós temos, que os advogados apresentam e no que se debate", analisou a professora Carmen.

Em complemento, Ferrer comentou que o raciocínio probatório não costuma ser abordado nas universidades. Ele ainda ressaltou a importância do assunto estar sendo trabalhado na Faculdade de Direito do Recife.

"A matéria probatória não tem sido objeto de estudo nas faculdades de direito. Não se ensina o raciocínio probatório, não se ensina os instrumentos para poder trabalhar com as provas. Temos que mudar essa realidade. Eu creio que aqui (na FDR) têm professores importantes que estão trabalhando (o tema) com muita qualidade", analisou o professor.

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