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Eleições 2026 Rafael Greca, do MDB, anuncia que comporá chapa de Sandro Alex, do PSD, no Paraná A decisão ocorre após Greca ter negado que se aliaria ao pessedista

O ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca (MDB) anunciou nesta sexta-feira, 31, que desistiu da pré-candidatura ao governo do Paraná, passando a ser vice na chapa do deputado federal Sandro Alex, do PSD, que é o nome indicado pelo governador Ratinho Júnior (PSD) para sucedê-lo. A decisão ocorre após Greca ter negado que se aliaria ao pessedista.

Segundo pesquisa Genial/Quaest sobre o cenário eleitoral do Paraná divulgada nesta segunda-feira, 27, o senador Sérgio Moro (PL) e o deputado estadual Requião Filho (PDT) são os nomes com mais intenções de voto nos cenários de primeiro turno. Alex e Greca vêm na sequência.

No PSD, Greca era um dos cotados para a sucessão de Ratinho Júnior. Ao perder espaço na disputa pela indicação, deixou a sigla em março deste ano, filiando-se ao MDB e anunciando uma pré-candidatura própria ao Palácio Iguaçu, sede do governo paranaense.

Greca negou que recuaria da pré-campanha em mais de uma ocasião. Em 23 de junho, em entrevista ao portal XV Curitiba, Greca afirmou que ser vice de Sandro Alex seria "uma negação" de sua história. "Tivesse ele o currículo que eu tenho, eu aceitaria. Não é uma questão de orgulho. É uma questão de experiência e de competência", afirmou o ex-prefeito.

No inicio do mês seguinte, Greca reafirmou a pré-candidatura ao governo estadual em uma publicação nas redes sociais. "Não vou ser vice de ninguém", disse o emedebista.

Com o MDB de Greca, o PSD de Ratinho ampliou seu arco de alianças para a disputa local. O grupo do governador também se aliou à federação entre União Brasil e Progressistas, o que forçou a ida do senador Sérgio Moro para o PL.

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