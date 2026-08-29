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QUEDA Rafael Greca é internado após queda durante agenda de campanha no Paraná De acordo com informações divulgadas pelo MDB, a queda provocou inchaço e hematomas na perna esquerda

Rafael Greca (MDB), ex-prefeito de Curitiba (PR), foi internado ontem (28) após sofrer uma queda durante uma agenda de campanha em Maripá, na região oeste do Paraná. Ele é candidato a vice-governador do Estado na chapa de Sandro Alex (PSD).

De acordo com informações divulgadas pelo MDB, a queda provocou inchaço e hematomas na perna esquerda.

Segundo o partido, Greca passa bem e apresenta quadro de saúde estável. Por precaução, ele cancelou os demais compromissos da agenda e retornou a Curitiba, onde foi internado no Hospital Nossa Senhora das Graças para a realização de exames.

O político está sob acompanhamento da equipe médica.

Nas redes sociais, Greca tranquilizou os seguidores e explicou o que ocorreu. Segundo ele, não houve fratura. "Não houve fratura nenhuma. Ontem, em Maripá, na festa das flores, fui abraçado com tamanho entusiasmo por duas pessoas que acabaram tropeçando sobre mim e, na confusão, nós caímos sobre um banco. Isso gerou um hematoma que está sendo investigado, mas que não tem nenhum problema, a não ser o aborrecimento [...]. Eu estou ótimo, feliz, depois de passar dois dias com o pé para cima", afirmou.

Greca, de 70 anos, cancelou os demais compromissos de campanha e permaneceu em Curitiba para realizar os exames e receber acompanhamento médico.

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