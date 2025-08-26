A- A+

Saúde Rafael Motta entra em coma induzido após acidente de kitesurfe em Nata Ex-deputado federal foi transferido para hospital em São Paulo, onde segue internado em estado estável após cirurgia

O ex-deputado federal Rafael Motta (PSB), de 39 anos, permanece internado em estado estável após sofrer um acidente enquanto praticava kitesurfe, na última sexta-feira (22), em Natal, no Rio Grande do Norte.

De acordo com boletim médico divulgado pela família nesta terça-feira (26), ele está intubado e em coma induzido.

O político potiguar apresenta fraturas na coluna, no esterno e no antebraço, além de uma lesão brônquica, que foi tratada ainda em Natal, durante procedimento realizado no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel.

A cirurgia torácica foi feita para correção da lesão no brônquio.

Na madrugada de segunda-feira (25), Rafael foi transferido para um hospital em São Paulo, onde segue recebendo tratamento intensivo especializado. Segundo a assessoria do ex-parlamentar, a transferência só foi possível após “a estabilização e evolução positiva do quadro clínico”.

O boletim médico mais recente informa que o estado de saúde é estável e que novas atualizações serão divulgadas conforme houver evolução no quadro clínico.

Rafael Motta foi vereador de Natal entre 2013 e 2014 e deputado federal de 2015 a 2022. Em 2022, disputou uma vaga no Senado. Já em 2024, lançou sua pré-candidatura à prefeitura da capital potiguar.

