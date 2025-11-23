A- A+

FUGA DO BRASIL Ramagem diz estar seguro nos EUA com 'anuência dos EUA': "Lógico que não ia ficar no Brasil" Deputado deixou o país em meio à condenação por envolvimento na trama golpista; fuga veio à tona próximo ao prazo para decisão se tornar definitiva

O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) afirmou que está "seguro" nos Estados Unidos com a "anuência do governo americano" e que deixou o Brasil para que suas filhas não o vissem ser preso.

O comentário foi feito em entrevista ao programa Conversa Timeline, no YouTube, apresentado pelo blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, também foragido da Justiça brasileira desde 2021.

— É lógico que eu não ia ficar no Brasil, com as minhas filhas me vendo ser preso sem ter cometido crime nenhum e sofrendo diante de uma ditadura — disse. — Hoje estou seguro aqui [nos Estados Unidos] com anuência do governo americano. Essa perseguição contra mim é grave, a gente só vai tomar ciência e dos porquês disso ao longo do tempo.

Durante a entrevista, Ramagem também afirmou que via uma equivalência entre a situação de Bolsonaro no Brasil e o que aconteceu com o presidente Donald Trump e, por isso, disse que tem sido "abraçado" em solo americano.

O parlamentar teria deixado o país em setembro, mesmo mês em que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) analisou a ação penal contra os réus do chamado "núcleo crucial" da trama golpista. Ao final do julgamento, ele foi condenado a 16 anos de prisão.

A fuga para os Estados Unidos teria acontecido após ele apresentar um atestado médico na Câmara dos Deputados para um período de 9 de setembro a 12 de dezembro.

De acordo com informações da TV Globo, a Polícia Federal (PF) apura se ele atravessou a fronteira de carro a partir de Boa Vista e, a partir daí, se deslocou para os EUA.

A informação veio à tona na última quinta-feira, poucos dias antes de sua condenação transitar em julgado e se tornar definitiva, uma vez que o ministro Alexandre de Moraes poderá analisar os recursos finais apresentados pela defesa a partir desta segunda-feira.

Após tomar conhecimento da fuga, o magistrado determinou a prisão do deputado na última sexta-feira.

A saída do país t ambém foi comentada pela mulher dele, a delegada de Polícia Civil Rebeca Ramagem. Em um post em suas redes sociais neste domingo, ela mostrou o momento que chegou no território americano com as filhas de avião e encontra o marido no aeroporto, sem dar detalhes de como entrou no país.

Na publicação, ela também conta que a ida foi uma decisão para que todos continuassem unidos e afirma que o deputado está diante de uma "perseguição política desumana".

