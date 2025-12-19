A- A+

Câmara Ramagem diz que Hugo Motta cassou mandato na 'canetada'

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem criticou o presidente da Câmara dos Deputados Hugo Motta após ter o seu mandato cassado pela Mesa Diretora da Casa, sem votação no plenário.

— O presidente da Câmara dos Deputados cassou meu mandato na canetada pela Mesa da Casa. Por pura covardia — diz Ramagem, alegando que a decisão não respeito o regramento interno da Câmara dos Deputados — Uma decisão infame, vergonhosa. O ministro, o violador dos direitos humanos, nem precisou sujar as mãos dele, porque ele tem um serviçal de instrumento, infelizmente, o presidente da Câmara dos Deputados.

O ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) diz ainda que Motta é uma "marionete nas mãos de um ministro do STF", referindo-se a Alexandre de Moraes. Ramagem afirma ainda que a cassação se deu por conta de faltas não justificadas nas sessões da Casa.

— Eu fui cassado por faltas. Mesmo não tendo o número de faltas suficientes para a cassação, mas porque se presume que eu faltaria às sessões posteriores no ano que vem. Eu só teria faltas suficientes quase no meio do ano que vem.

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, disse que o partido vai tentar recorrer da cassação dos mandatos de Ramagem e Eduardo Bolsonaro. Quem deverá assumir a vaga deixada pelo ex-diretor da Abin é o ex-deputado federal Dr. Flávio, que retorna à Câmara dos Deputados após dois oito anos.

Ramagem está nos Estados Unidos em setembro e é considerado foragido da Justiça brasileira. Ele foi condenado a 16 anos de prisão pelo STF no âmbito do julgamento da trama golpista, que também condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ramagem já R$ 532 mil aos cofres públicos desde que saiu do país.

