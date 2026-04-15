Ramagem é liberado de custódia do ICE nos EUA
Ex-deputado federal foi preso na última segunda-feira (13)
O ex-deputado Alexandre Ramagem foi solto nesta quarta-feira (15) nos Estados Unidos dois dias após ter sido detido por autoridades de imigração do ICE, segundo relatos de interlocutores da Polícia Federal e aliados do bolsonarista.
Os aliados de Ramagem passaram a atribuir o desfecho à administração de Donald Trump. O nome do parlamentar foi removido da lista do serviço de imigração americano.
Ramagem havia sido preso na segunda-feira por agentes do ICE, na Flórida, após anúncio da PF de cooperação no caso.
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Ele é considerado foragido no Brasil desde que deixou o país após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a mais de 16 anos de prisão por participação na trama golpista.
O registro da detenção chegou a ser incluído no sistema do condado de Orange, com foto (“mugshot”) e indicação de “immigration hold”, o que aponta para uma custódia de natureza migratória, sem acusação criminal local detalhada.
A versão inicial difundida por aliados — entre eles o influenciador Paulo Figueiredo — de que a detenção teria origem em uma infração leve de trânsito não foi confirmada por autoridades americanas.