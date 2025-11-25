A- A+

Trama golpista Ramagem liga para 'se desculpar' por não ter avisado de fuga para os EUA, diz líder do PL Deputado Sostenes diz que só foi informado oficialmente quando recebeu telefonema do colega já em solo americano

O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) telefonou na noite de segunda-feira para o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), para “pedir desculpas” por não ter avisado previamente que deixaria o Brasil rumo aos Estados Unidos, onde hoje é considerado foragido pela Justiça brasileira. Do exterior, Ramagem também fez ligações para outros colegas de bancada.

Segundo Sostenes, a ligação ocorreu somente depois de Ramagem já estar em solo americano. No telefonema, o ex-diretor da Abin teria pedido que ele repassasse o pedido de desculpas aos demais integrantes da bancada.

— Ele me ligou para pedir desculpas por não ter avisado e pediu que eu também pedisse desculpas à bancada — disse Sostenes. — Eu respondi que não havia do que se desculpar, porque ele estava “lutando pela própria vida— disse Sóstenes ao Globo.

Questionado pela reportagem sobre como não havia percebido a ausência do colega, Sostenes respondeu que não há presença integral de deputados em todas as reuniões e que grande parte das interações internas ocorre por participação remota. Sobre o atestado, afirmou que essa comunicação é tratada diretamente entre o parlamentar e a Câmara, sem passar pela liderança.

Deputados do PL relataram ao GLOBO que, entre a noite de domingo e segunda-feira, Ramagem fez uma série de videochamadas para colegas da bancada para se desculpar por ter despistado aliados sobre seu paradeiro nos últimos dias. Segundo esses parlamentares, ele vinha mantendo a todos na impressão de que estava em Brasília, respondendo mensagens como se acompanhasse as articulações de perto — quando, na verdade, já estava fora do país há pelo menos um mês.

As ligações, descritas como “constrangidas” por um interlocutor, foram interpretadas como uma tentativa de Ramagem de reduzir o mal-estar interno provocado pela revelação de que ele havia viajado sem comunicar seus correligionários. Parlamentares receberam a iniciativa com surpresa, atendendo as chamadas em lugares públicos, uma vez que a maioria estava em trânsito entre seus redutos eleitorais e Brasília.

A saída do país ocorreu no contexto do agravamento da situação jurídica do deputado. Segundo a coluna do Anselmo, Ramagem foi diagnosticado, em setembro, com “ansiedade generalizada, com a recomendação de afastamento por 30 dias. O documento foi emitido dois dias antes de o Supremo Tribunal Federal (STF) anunciar a condenação do deputado a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Na mesma data, a Câmara confirmou ter recebido um atestado, mas não foi informada de qualquer viagem ao exterior, apesar de a Polícia Federal investigar se Ramagem deixou o país de forma clandestina rumo aos EUA.

A condição médica também foi anexada a um processo movido por sua mulher, Rebeca Teixeira Ramagem, contra a companhia aérea TAP. Ela afirma que o casal tinha viagem marcada para Portugal entre 18 e 28 de setembro e que a ida teria sido cancelada pela condição clínica do deputado. Rebeca pede ressarcimento em dobro pelo valor das passagens e indenização por danos morais.

A permanência de Ramagem nos Estados Unidos e a falta de comunicação formal aprofundaram o desconforto dentro da bancada. Auxiliares relatam que a ligação para pedir desculpas foi a primeira informação oficial recebida pelos colegas desde a saída do país.

A Câmara não informou se abrirá procedimento para avaliar o cumprimento das obrigações parlamentares durante o período de afastamento.

