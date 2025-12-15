A- A+

FORAGIDO Ramagem saiu do Brasil de 'forma clandestina', sem passar por posto migratório, diz chefe da PF Segundo Andrei Rodrigues, a investigação está avançando para identificar o "grupo" que ajudou o parlamentar a fugir

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, confirmou nesta segunda-feira (15) que o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) saiu do Brasil de "forma clandestina", sem passar por nenhum posto migratório.

Segundo Andrei, a investigação está avançando para identificar o "grupo" que ajudou o parlamentar a fugir.

"A rota foi clara. Foi via Guiana, saindo clandestinamente do Brasil, não passando por nenhum ponto migratório, embarcando do aeroporto de Georgetown para Miami. Esse foi o caminho, a investigação agora segue para ver se há outros envolvidos e quais são as circunstâncias", disse o diretor-geral.

No último sábado (13), a PF prendeu o empresário Celso Rodrigo de Mello, filho do dono de garimpos Rodrigo Cataratas, sob suspeita de ter contribuído com o plano de evasão. A determinação partiu do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. O empresário deve prestar depoimento à PF em Roraima nos próximos dias.

"De fato, no curso dessa investigação, tomamos conhecimento dessa saída e a partir do processo de investigação se chegou a esse grupo que teria facilitado a fuga do parlamentar", acrescentou Andrei.

Veja também