ELEIÇÃO Ramagem se diz ''a serviço de Bolsonaro'' para a prefeitura do Rio Ramagem recebeu ordem do partido para intensificar os seus estudos sobre as finanças no município e peregrinar a cidade com lideranças bolsonaristas

Escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para disputar a prefeitura do Rio no ano que vem, o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) iniciou uma "força-tarefa" para enfrentar o atual prefeito da cidade, Eduardo Paes (PSD), nas urnas.

Poucas horas após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter declarado o general Walter Braga Netto inelegível, o ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) recebeu ordem do partido para intensificar os seus estudos sobre as finanças no município e peregrinar a cidade com lideranças bolsonaristas, a fim de se tornar cada vez mais conhecido pelo eleitorado.

Neste feriado de finados, Ramagem já deve comparecer em agendas públicas ao lado de deputados e vereadores associados ao ex-presidente, onde será apresentado a lideranças locais.

Em paralelo, ele tem recebido a ajuda de técnicos do partido para esclarecer dúvidas sobre as contas municipais. Nomes que trabalharam na prefeitura do Rio durante a gestão de Marcelo Crivella (Republicanos) também estariam sendo sondados pelo PL para prestar esta espécie de "assessoria" ao designado por Bolsonaro.

Apoiado pelo clã Bolsonaro, Ramagem já se encontrou tanto com o ex-presidente da República, quanto com o principal cacique do PL, Valdemar Costa Neto. Nos dois encontros, dizem caciques da legenda, teria ouvido que o próprio Bolsonaro se engajaria na campanha, assim como o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Ao Globo, Ramagem evita se colocar como candidato, mas diz estar "a serviço de Bolsonaro" e garante que irá "se preparar para encarar a missão".

- Estou a serviço do Bolsonaro para qualquer desafio. O escolhido por ele para a prefeitura do Rio será apoiado por todo o partido e precisa estar à altura do cargo, tem que se preparar. Estarei nessa empreitada em qualquer papel, sempre ao lado dele e do Valdemar. É claro que seria uma honra ser escolhido pelo Bolsonaro - afirma.

Antes mesmo da inelegibilidade de Braga Netto e de ser escolhido por Bolsonaro, Ramagem já estava envolvido na eleição carioca: a ele foi dada a atribuição, no começo do ano, de escrever o plano de governo do eventual candidato na área de segurança pública. Agora, ele recebe consultoria em outras áreas, dizem aliados.

Na avaliação do clã Bolsonaro, por ser delegado da Polícia Federal e possuir uma atuação menos radical no Congresso, Ramagem poderia ser apresentado ao eleitorado como um nome capaz de atuar de forma integrada ao governador Cláudio Castro, que também é do PL. A conquista da Prefeitura do Rio segue como uma das prioridades para os planos da família Bolsonaro, que tem na capital fluminense seu berço político.

