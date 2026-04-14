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TRAMA GOLPISTA Ramagem será deportado? Há relação com a condenação por golpismo? Entenda Ex-deputado foi detido pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE), responsável por deportações em massa durante o segundo mandato de Trump

Foragido após ser condenado a 16 anos de prisão pela trama golpista, o ex-deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) foi detido na segunda-feira pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE) dos EUA, responsável por deportações em massa durante o segundo mandato de Donald Trump. A informação foi confirmada pela Polícia Federal (PF), que disse ter cooperado com as autoridades americanas, e pelo próprio ICE, que mostra em seu site os dados do ex-parlamentar como custodiado. Veja as principais perguntas sobre o caso:

Quais foram as exatas circunstâncias da prisão?

A PF afirma que a condição ilegal de Ramagem nos EUA permitiu a prisão, facilitada por cooperação entre os dois países. Já bolsonaristas sustentam que teria havido somente uma “leve infração de trânsito”. Paulo Figueiredo alega que a situação migratória do aliado era legal.

Qual documentação ele estava portando quando foi preso?

A PF descobriu que ele teve ajuda da família do garimpeiro Rodrigo Martins de Mello para obter documentos falsos nos EUA, visando conseguir uma carteira de motorista no país, e sustenta que ele teria usado um passaporte cancelado para alugar um carro.

A prisão tem relação direta com a condenação do STF?

A Polícia Federal frisa que Ramagem é considerado foragido da Justiça brasileira em decorrência da condenação pela trama golpista, o que teria facilitado a prisão, enquanto bolsonaristas negam haver correlação entre a sentença do STF e a detenção nos Estados Unidos.

Qual é exatamente o status do Ramagem nos EUA?

Aliados de Ramagem mencionam haver um “pedido de asilo pendente protocolado há tempos e ainda sob análise”, apostando numa concessão iminente. Já um documento do governo americano aponta que o ex-deputado estava com visto expirado e sujeito a deportação.

Ramagem corre risco de ser deportado pelos EUA?

Em janeiro, o Ministério da Justiça informou ao STF que formalizou o pedido de extradição de Ramagem. No entanto, fontes na PF afirmam que seria um caso de deportação, procedimento comum em prisões pelo ICE. Já bolsonaristas preveem uma soltura em breve.

O governo brasileiro teve papel ativo na prisão de Ramagem?

A PF informou às autoridades americanas que Ramagem se tratava de um brasileiro foragido que, por decisão judicial, teve o passaporte cancelado. Segundo a corporação, foi essa troca de informações — que inclui agentes do ICE no Brasil e vice-versa — que permitiu a prisão.

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