A- A+

eleições municipais Ramagem oficializa nesta segunda-feira (22) candidatura no Rio Candidatura do ex-presidente da Abin, Alexandre Ramagem, é apoiada por Bolsonaro

O cenário eleitoral na capital fluminense se consolida nesta segunda-feira, 22, com a formalização da candidatura de Alexandre Ramagem (PL), ex-presidente da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, à prefeitura.

No sábado, 20, o prefeito Eduardo Paes teve sua candidatura à reeleição formalizada na convenção municipal do PSD. Paira sobre a candidatura de Eduardo Paes a dúvida sobre quem será o vice da chapa. Nos bastidores, o nome mais forte é o do deputado federal Pedro Paulo (PSD).

Se, em algum momento, houve chance de o PT indicar o vice de Paes, diante da pressão do partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, há agora certeza de chapa puro sangue.

Apesar da ausência de Lula no evento, o prefeito fez questão de elogiá-lo, "Não tem nada que eu peça ao Lula para o Rio que ele não faça. O presidente Lula tem carinho especial pelo Rio e vamos continuar trabalhando juntos".

Com 53% das intenções de voto na última pesquisa Datafolha, Eduardo Paes terá como adversários Tarcísio Motta (PSOL), que tinha 9% das intenções de voto e Alexandre Ramagem (PL), candidato de Jair Bolsonaro, que tinha 7% das intenções de voto.

Veja também

Abin paralela Flávio Bolsonaro ironiza áudios de Ramagem