Randolfe diz que pedir a Alcolumbre anulação da sessão da CPI do INSS

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP) afirmou nesta quinta-feira que vai pedir ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a anulação da sessão da CPI do INSS que aprovou a quebra de sigilo bancário e fiscal de Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva

A CPI aprovou um pacote de requerimentos que inclui ainda a quebra de sigilo de Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do empresário Daniel Vorcaro, do Banco Master. Além deles, passaram pedidos de prisão, novas convocações e solicitações de informações a órgãos públicos e empresas investigadas.

Ao todo, mais de 80 requerimentos foram colocados em votação e, por decisão do colegiado, apreciados de uma só vez em bloco.

Após a aprovação, contudo, iniciou-se uma confusão no colegiado, com protesto de parlamentares governistas pela forma como a votação ocorreu, de forma simbólica — em que os votos de cada um não são computados individualmente. A sessão foi interrompida em seguida.

O presidente da CPI, Carlos Viana (PSD-MG), declarou que quem era contra o pacote de requerimentos teria que se levantar. Ele, então, contou sete parlamentares de um quórum de 31.

E anunciou a aprovação dos itens da pauta, que incluía a quebra do sigilo de Fábio Luis, de uma empresária amiga dele, de uma ex-publicitária do PT e do ex-sócio do Banco Master.

Os deputados Rogério Correia (PT-MG), Paulo Pimenta (PT-RS) e Alencar Santana (PT-SP) estavam entre os que foram para cima da mesa onde o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (PSD-MG), cobrá-lo uma verificação dos votos.

Aos gritos, disseram que o presidente da CPI havia dado um golpe e sido desonesto na contagem. Segundo a base do governo, 14 parlamentares haviam se levantado — e Viana não os havia contado — o que deu a vitória para a oposição.

Assim que a reunião foi retomada, Pimenta pediu para que a votação fosse anulada "por erro material da contagem". O petista anunciou que, se isso não for feito, irá recorrer ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para reverter a decisão.

— Vamos interpretar como uma ação deliberada do senhor para fraudar a votação. Diante desse fato, iremos até o presidente do Senado para solicitar a anulação da votação que teve aqui — disse ele.

O pedido, contudo, foi rejeitado por Viana, que argumentou que a votação simbólica é prevista no regimento interno da Casa.

A comissão apura a cobrança irregular de mensalidades associativas em milhões de benefícios previdenciários, o que, segundo os parlamentares, alimentaria um esquema envolvendo entidades de fachada, consultorias e bancos com atuação no crédito consignado.

O pedido de quebra de sigilo do filho de Lula — apresentado pelo relator Alfredo Gaspar (União-AL) — foi justificado pela suspeita de que ele teria atuado como sócio oculto de Antônio Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, considerado um dos operadores centrais das fraudes.

A aprovação dos requerimentos desencadeou nova disputa política dentro da comissão. O líder governista na CPI, Paulo Pimenta (PT-RS), criticou a definição da pauta e afirmou que a oposição “blindou seus aliados”. Ele citou a ausência da convocação de Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro e doador das campanhas de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas.

A CPI vive dias tensos desde o adiamento da oitiva de Daniel Vorcaro, marcada para segunda-feira (23). No lugar do banqueiro, os parlamentares ouviram a empresária Ingrid Pikinskeni, esposa de Cícero Marcelino de Souza Santos, apontado como operador financeiro da Conafer.

Ingrid negou envolvimento em irregularidades, mas deixou a sessão chorando após passar mal, levando à suspensão do depoimento.

