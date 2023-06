Randolfe diz que Senado deve votar indicação de Zanin até dia 21

A- A+

A indicação do advogado Cristiano Zanin para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) pode ser votada pelo plenário do Senado até dia 21 de junho, segundo o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP).

—A ideia é até o dia 21 de junho, nós votarmos [o nome de Zanin]. Dentro desse limite de data para votar aí se pressupõe um roteiro— disse Randolfe.

Segundo ele, essa é a data limite para a votação no plenário, ou seja, a última fase do processo que conta ainda com uma sabatina é votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), presidida pelo senador Davi Alcolumbre (União-AP).

—Alcolumbre se comprometeu com um rito célere para a aprovação de Zanin— disse Randolfe, lembrando que Alcolumbre se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na semana passada.

—Pode ser que semana que vem tenha leitura de relatório— disse ainda Randolfe.

O Globo apurou, no entanto, que o rito pode demorar alguns dias a mais e que o governo quer que a aprovação do nome de Zanin aconteça ao menos antes do início do recesso do Judiciário, marcado para 1º de julho.

O advogado já iniciou as conversas, mas ainda de forma tímida e avalia permanecer em Brasília ao longo do feriado para intensificar os encontros.

Lula em campo

Randolfe afirmou ainda que Lula deve se reunir com líderes da Câmara na próxima semana. O encontro estava marcado para essa segunda-feira (5), mas foi cancelado.

—Como está em regime remoto da Câmara muitos deputados não estavam aqui. Teríamos esse impasse—, disse Randolfe.

—Achamos por bem deixar para semana que vem.

