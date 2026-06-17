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Randolfe: Estou otimista de que não entraremos em recesso sem apreciação do fim da escala 6x1

Já aprovada na Câmara dos Deputados, a PEC ainda não foi despachada por Alcolumbre para tramitação no Senado

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O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP)O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) - Foto: Lula Marques/ Agência Brasil

O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), declarou nesta quarta-feira (17) que está confiante na realização da votação no Senado Federal sobre o fim da escala 6x1 antes do recesso parlamentar, que terá início daqui a um mês.

Em conversa com jornalistas, após uma reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), Randolfe celebrou o agendamento de um debate entre senadores e centrais sindicais no dia 1º de julho.

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"Eu estou otimista com isso, de que nós não entraremos em recesso sem a apreciação do fim da 6x1. Nós temos até 17 de julho para votar o fim da 6x1 e a instituição da escala 5x2. Eu estou confiante de que, antes de entrarmos em recesso, nós apreciaremos", disse.

Já aprovada na Câmara dos Deputados, a PEC ainda não foi despachada por Alcolumbre para tramitação no Senado.

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