GOVERNO Randolfe Rodrigues será o próximo líder do Governo Lula no Congresso Sem assumir Ministério, Randolfe será o principal articulador político do próximo governo

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-Amapá) foi anunciado como o futuro líder do Governo no Congresso, cargo-chave para as negociações de todas as propostas e projetos do executivo que estão tramitando tanto na Câmara quanto no Senado. Nesta quinta-feira, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou a terceira e última leva de nomes para ministérios e cargos estratégicos na próxima gestão.

O senador da Rede Sustentabilidade atualmente é Líder da oposição ao governo Bolsonaro no Senado e esteve na linha de frente da campanha de Lula, integrando o conselho político. Em sua declaração oficial, Randolfe fala em reconstrução do país:

— Como líder do governo no Congresso Nacional, vou atuar incansavelmente para unir o Brasil e melhorar a vida do nosso povo. Vamos para uma nova página da nossa história! A página na reconstrução! — disse em sua página no Twitter.

Senador desde 2010, o futuro líder do Governo tem mandato até 2026, suficiente para os quatro anos da gestão de Lula. Formado em história e mestrado em políticas públicas, Randolfe já foi deputado estadual do Amapá entre 1999 e 2006 e um dos destaques recentes na trajetória política foi assumir a vice-presidência da CPI da Covid no Senado, em 2021.

