Raquel: "A gente ainda tem um trabalho imenso pela frente para garantir a verdadeira Independência"

Depois de passar a tropa em revista, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), que chegou pontualmente às 7h45 à solenidade do Sete de Setembro, fez para a imprensa um pronunciamento de um minuto, antes de se dirirgir ao palanque montado no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife. Este é o primeiro desfile cívico-militar do qual participa na condição de chefe do Executivo estadual.

"Enquanto a gente tiver pessoas passando fome, pessoas sem acesso à água, ou enquanto a gente tiver mulheres que não têm como deixar seus filhos na escola, a gente ainda tem um trabalho imenso pela frente para garantir a verdadeira democracia, a verdadeira Independência do nosso País. Mas esse dia de hoje é dia de celebração, de alegria e de reflexão”, afirmou Raquel Lyra.



Ela também se disse honrada em estar participando do evento cívico-militar. “É uma honra poder estar aqui, um dia simbólico da independência do Brasil, resgatando a nossa história, a nossa tradição. E Pernambuco sempre está à frente das lutas libertárias do Brasil. E hoje poder celebrar, junto com as Forças Armadas, Forças Operacionais de Polícia, com as escolas do nosso Estado, dos nossos municípios, com muita alegria, tendo a honra de ser a primeira mulher governadora de Pernambuco."



A governadora está com a vice-governadora, Priscila Krause (Cidadania), e os secretários Túlio Vilaça (Casa Civil), Ellen Viegas (Agricultura), Carolina Cabral (Desenvolvimento Social), Ana Maraiza (Administração), Alessandro Carvalho ( Defesa Social), Ivaneide Dantas (Educação), Mariana Melo (Mulher), Hercilio Mamede (Casa Militar). O prefeito do Recife, João Campos (PSB), está sendo representado pelo secretário-executivo de Educação, Ednaldo de Moura Júnior.

Os deputados Luciano Duque (Solidariedade) e João de Nadegi (PV) e o vereador do Recife Alcides Cardoso (PSDB), líder da oposição na Câmara, também participam da solenidade.

O evento, com apresentação de escolas estaduais e corporações militares, acontece durante a manhã desta quinta-feira (7/9), na Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira.

