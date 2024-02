A- A+

STJ Raquel Dodge e ex-responsável por investigações do 8/1 concorrem a vaga no STJ Onze membros do MPF inscreveram-se na disputa; nome será decidido por Lula

Onze membros do Ministério Público Federal (MPF) inscreveram-se para concorrer a uma vaga no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Entre eles, está a ex-procuradora-geral da República Raquel Dodge e o subprocurador Carlos Frederico Santos, que comandou as investigações sobre os atos golpistas do 8 de janeiro.

Também estão na lista Hindemburgo Chateaubriand, atual vice-procurador-geral, e Humberto Jacques de Medeiros, que foi vice-procurador-geral eleitoral na gestão de Dodge. Outro concorrente é Cláudio Drewes, que coordenou a força-tarefa Greenfield em Brasília e cuidou também de alguns desdobramentos da Operação Lava-Jato.

A vaga foi aberta pela aposentadoria da ministra Laurita Vaz, em outubro. O Colégio de Procuradores do MPF irá elaborar uma lista sêxtupla, que será enviada ao STJ. O tribunal irá definir uma lista tríplice, a ser remetida para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em 2018, Raquel Dodge contestou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a candidatura presidencial de Lula, o que pode dificultar sua indicação. Ela também foi indicada ao comando na PGR pelo ex-presidente Michel Temer.

A Constituição estabelece que um terço das vagas do STJ deverá ser ocupada por advogados e membros do Ministério Público, escolhidos alternadamente. A última vaga desse grupo, aberta no ano passado, foi ocupada por Daniela Teixeira, que veio da advocacia.

O STJ também solicitou que os Ministérios Públicos estaduais e distritais também enviem sugestões de nomes, até o dia 15 de março. Entretanto, a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) considera que a vaga precisa ser ocupada por um membro do MPF, já que com a saída de Vaz não há nenhum ministro proveniente da instituição.

