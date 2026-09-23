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Eleições 2026

Raquel Lyra agradece ao presidente Lula mas diz não saber se participará da visita dele ao estado

O petista virá ao Recife para reforçar a campanha do principal opositor da candidata

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"Eu agradeço a ele todos os dias em todas as oportunidades que tenho de fazê-lo pelas parcerias e sempre registro elas", declarou."Eu agradeço a ele todos os dias em todas as oportunidades que tenho de fazê-lo pelas parcerias e sempre registro elas", declarou. - Foto: Divulgação

A governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), disse que não sabe se irá participar da visita do presidente Lula (PT) ao Recife, marcada para a próxima sexta-feira (25). Em agenda de campanha na cidade de Jaboatão dos Guararapes, nesta terça (23), a gestora aproveitou o questionamento para fazer um agradecimento ao presidente pelas parcerias firmadas com o governo estadual ao longo do mandato, listando ações nas áreas de moradia e infraestrutura. 

O petista virá ao Recife para reforçar a campanha do principal opositor de Raquel Lyra, o ex-prefeito do Recife e candidato do PSB, João Campos. 

“Eu agradeço a ele todos os dias em todas as oportunidades que tenho de fazê-lo pelas parcerias e sempre registro elas”, declarou.

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