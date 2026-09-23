A- A+

Eleições 2026 Raquel Lyra agradece ao presidente Lula mas diz não saber se participará da visita dele ao estado O petista virá ao Recife para reforçar a campanha do principal opositor da candidata

A governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), disse que não sabe se irá participar da visita do presidente Lula (PT) ao Recife, marcada para a próxima sexta-feira (25). Em agenda de campanha na cidade de Jaboatão dos Guararapes, nesta terça (23), a gestora aproveitou o questionamento para fazer um agradecimento ao presidente pelas parcerias firmadas com o governo estadual ao longo do mandato, listando ações nas áreas de moradia e infraestrutura.

O petista virá ao Recife para reforçar a campanha do principal opositor de Raquel Lyra, o ex-prefeito do Recife e candidato do PSB, João Campos.

“Eu agradeço a ele todos os dias em todas as oportunidades que tenho de fazê-lo pelas parcerias e sempre registro elas”, declarou.

Veja também