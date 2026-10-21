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Eleições 2026

Raquel Lyra anuncia transporte público gratuito no segundo turno da eleição presidencial

Governadora afirmou que passe livre será garantido tanto na Região Metropolitana quanto no interior

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Raquel Lyra anuncia transporte público gratuito no segundo turno da eleição presidencialRaquel Lyra anuncia transporte público gratuito no segundo turno da eleição presidencial - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A governadora Raquel Lyra (PSD) anunciou que haverá transporte público gratuito no segundo turno da eleição presidencial, no próximo domingo (25). 

Por meio de vídeo divulgado nas redes sociais, nesta quarta (21), a gestora ressaltou que é a primeira vez que o governo estadual garante a gratuidade do transporte tanto na Região Metropolitana do Recife (RMR) quanto no interior do estado. 

"Vocês vão saber como vai funcionar no interior a partir dos canais oficiais do nosso governo. Na Região Metropolitana, será passe livre para todo mundo no domingo. A certeza é que vamos exercer direito ao voto e à cidadania", disse a governadora no vídeo. 

A medida vinha sendo cobrada desde o primeiro turno, realizado em 4 de outubro, por órgãos como o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e, mais recentemente, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE). 

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