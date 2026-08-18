Raquel Lyra aposta na comparação entre o próprio governo e o de Paulo Câmara
Candidata à reeleição destacou números da segurança pública em sabatina na TV
A governadora e candidata à reeleição pela coligação Pernambuco de Coração, Raquel Lyra (PSD), adotou a estratégia de comparar diretamente a gestão nos últimos três anos e meio com a gestão do ex-governador Paulo Câmara (PSB) nos oito anos anteriores.
Na sabatina da TV Guararapes, na noite desta terça (17), a gestora comparou os números atuais do governo estadual com os registrados no período do antecessor.
Raquel Lyra citou as estradas, abastecimento de água, atendimento em saúde e violência como áreas que não teriam recebido investimentos adequados.
Ao mencionar índices recentes da segurança pública, ela afirmou que sua gestão fez mais que a anterior.
“Em três anos e meio conseguimos entregar mais em todas as áreas do que nos oito anos do governo que nos antecedeu. Estamos batendo nesses primeiros sete meses uma redução de criminalidade histórica em Pernambuco. São os melhores sete meses da nossa história em redução de homicídio e de crimes contra o patrimônio. E a gente fez isso colocando o Juntos pela Segurança”, declarou a candidata.