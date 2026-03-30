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Pernambuco Raquel Lyra avalia Tulio Gadelha e ex-aliado de Campos para compor chapa e disputar o Senado Nomes na composição da governadora enfrentarão Marília Arraes e Humberto Costa na disputa pelas duas cadeiras na Casa Legislativa

A configuração da chapa da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), à reeleição permanece indefinida quanto aos nomes ao Senado. Antigo aliado de João Campos (PSB), adversário de Lyra no pleito ao Executivo estadual, o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho aparece bem posicionado e já declarou o apoio do União Brasil a Lyra.

Já a segunda vaga deve ser ocupada por um dos deputados federais Tulio Gadelha (Rede) e Eduardo da Fonte (PP), ou pelo senador Fernando Dueire (MDB).

Gadelha negocia filiação ao PSD, partido de Lyra, para tentar a vaga ao Senado. Já Eduardo da Fonte depende da costura na federação União-Progressistas, aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na semana passada, com o governo Lyra para se lançar à Casa Legislativa. A negociação pode esbarrar na presença de Coelho, que preside o União Brasil em Pernambuco, na chapa da governadora.

Dueire, por sua vez, faz parte de uma ala do MDB pernambucano alinhada ao grupo político de Lyra. Ele assumiu uma cadeira no Senado em dezembro de 2022 após Jarbas Vasconcelos (MDB) ter se afastado do posto para um tratamento de saúde.

Já Campos definiu o arranjo da chapa com o senador Humberto Costa (PT), que tentará a reeleição, e com a ex-deputada Marília Arraes, recém-filiada ao PDT. A formação deixou de fora o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), um dos principais cotados para disputar o cargo, que anunciou na manhã desta quinta-feira sua candidatura à reeleição para deputado federal.

Peso da pesquisa

A rodada mais recente da pesquisa Datafolha, divulgada em fevereiro, mostrou Marília Arraes com liderança consolidada em todos os cenários testados, variando entre 36% e 41% das intenções de voto. Alinhada à esquerda desde a juventude, ela aparece à frente inclusive de Humberto Costa, que pontua entre 24% e 26%.Em seguida, Eduardo da Fonte e Coelho aparecem com 18%, cada.

A pesquisa também mostrou Campos à frente na corrida pelo governo de Pernambuco com 47% das intenções de voto, enquanto Lyra soma 35%. A nova sondagem aponta um recuo de dez pontos percentuais na diferença entre os dois pré-candidatos ao cargo desde o levantamento anterior, de outubro, quando o prefeito de Recife liderava por 52% a 30%.

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