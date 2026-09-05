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Eleições 2026 Raquel Lyra avança em bases de João Campos Governadora estreita relação com o MST e tenta aproximação com a cultura periférica

Nos quase quatro anos de gestão, a governadora Raquel Lyra (PSD) aprimorou sua performance nas relações políticas e nas redes sociais. A postura antes sisuda e distante deu lugar a movimentos que ajudaram a chegar a territórios antes ocupados pelo candidato da Frente Popular, João Campos (PSB), principal adversário.

Abriu espaço para o PT e aproximou-se dos sem-terra, com os quais esteve em agenda extraoficial nessa sexta-feira, em Caruaru. O encontro, registrado pelo Blog Cenário, selou o alinhamento.

Mesmo com Rosa Amorim (PT) no palanque oposto, o líder do MST e pai da deputada, Jaime Amorim, garantiu apoio à governadora: "Não queira nós apenas como aliados. Vamos estar sempre do lado de cá fazendo a luta".

Na cena cultural, a aproximação com o brega assumiu contornos de oportunidade eleitoral. Diferentemente da construção com os movimentos sociais, a adesão de nomes como Amigas do Brega atendeu a uma demanda de palanque para rivalizar com a entrada natural de João Campos na periferia.

Atenta, a oposição já marcou o tom. Autor da lei que tornou o brega Patrimônio Cultural do Recife, o vereador licenciado Marco Aurélio Filho (PV) mandou o recado: “O brega não tem dono, o brega é do povo do Recife. Mas quem quer o apoio do movimento precisa provar que tem compromisso fora do palanque e isso, João Campos fez”.

Se o aceno pontual à cultura periférica trará dividendos reais para Raquel Lyra, ainda é incerto. O que se sabe é que a articulação com o brega soa como ensaio de campanha. Com o MST, não.

Pauta ampliada

João Campos tem optado por reunir pequenos grupos para pautas específicas que acabam sendo ampliadas. Nessa sexta o encontro foi com motoristas de aplicativos que ouviram a promessa de isenção do IPVA e cobraram segurança. O candidato assinou carta-compromisso e disse que vai vender avião e helicóptero se faltar verba.

Venda “proibida”

O guia eleitoral de Raquel Lyra dessa sexta mostrou uma família que precisou de aeronave para um parto de alto risco, “Você não vai vender”, disparam. O programa disse que 80 vidas já foram salvas. João Campos alega que os veículos só beneficiam autoridades. A gestora arrematou: “Governar não é improviso, é trabalho sério”.

Emagrecimento

A candidata ao Senado Marília Arraes, alertada no debate do g1 pelo também candidato Paulo Rubem de que Mounjaro não é política pública de saúde, insistiu na proposta. No guia dessa sexta disse que vai defender a distribuição da caneta emagrecedora pelo SUS.

Interior e RMR

Neste sábado, Raquel Lyra circula por Garanhuns, Quipapá, Feira Nova e Limoeiro. João Campos estará em Toritama, Belo Jardim e Correntes. Só Ivan Moraes fica na RMR: Recife e Jaboatão.

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