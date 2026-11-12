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Pernambuco Raquel Lyra busca aproximação com o PT depois da eleição e fala em "trabalhar junto por Pernambuco" Movimento também acontece na sequência de exonerações de cerca de 150 servidores ligados ao PL

A governadora reeleita de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), tem buscado uma aproximação com os aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após ter se mantido afastada do mandatário durante a campanha do segundo turno.

Lyra participou nesta semana de reuniões com os senadores Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT), eleitos como integrantes da principal chapa adversária a ela. O movimento acontece na sequência de uma série de exonerações de servidores ligados ao PL.

Lyra recebeu Humberto no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo estadual, na segunda-feira e, dois dias depois, também se reuniu com Marília. Juntos, os dois foram eleitos na chapa encabeçada por João Campos (PSB), ex-prefeito de Recife, e derrotaram os indicados pela governadora ao Senado, os deputados Túlio Gadelha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP). Os encontros foram registrados nas redes sociais e defendidos por Lyra na quarta-feira.

— Quero agradecer a eles (Humberto e Marília) também pelo fato de que não disputamos as eleições no mesmo palanque. Mas, quando passam as eleições, é perceber que a gente pode estar junto trabalhando por Pernambuco, buscando o governo federal, o apoio deles — disse a governadora em entrevista coletiva.

Já na semana passada, ela também exonerou 150 servidores, entre eles membros do grupo político de Anderson Ferreira, presidente do PL no estado.

Como mostrou o Globo, a decisão foi encarada nos bastidores como um "recado" para o partido, que tem se antecipado na articulação de uma candidatura para a eleição pela presidência da Assembleia Legislativa. A gestão de Lyra ainda não definiu quem será o nome indicado para a disputa.

No pleito deste ano, o PL apoiou a reeleição da governadora, mas lançou a candidatura avulsa do deputado federal Mendonça Filho (PL) para o Senado, derrotado por Humberto Costa e Marília. Antes, o partido também chegou a fazer parte do governo, mas a aliança foi desfeita após o entendimento do Palácio de que a sigla tem pouca capilaridade política no estado, motivo pelo qual não traria benefícios a Raquel.

Em paralelo, a governadora trabalhou para atrair o apoio de Lula na disputa estadual, optando pela saída do PSDB em direção ao PSD na tentativa de abrir um canal de dialógo com o petista.

A estratégia passou pela defesa de um palanque duplo para o petista em Pernambuco, mas foi frustrada pela declaração de apoio ainda no primeiro turno do presidente a João Campos, foi derrotado nas das urnas por Lyra por 44,82% a 53,27% dos votos válidos.

Já no segundo turno, a governadora evitou cravar a preferencia por um dos candidatos presidenciais e se manteve neutra, justificando a postura ao defender "a manutenção de sua coerencia".

Durante a campanha, ela chegou a ser citada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) como exemplo de mandatária com quem ele buscaria uma colaboração de forma "independente da coloração partidária". Encerrado o pleito, Lyra parabenizou Lula pelas redes sociais e afirmou que pretende manter a parceria entre a gestão estadual e o Planalto.

Uma tentativa de aproximação semelhante também tem se repetido em Minas Gerais, onde o governador recém-eleito, Cleitinho Azevedo (Republicanos), tem buscado a abertura de um canal com Lula e com o PT. Diferente de Lyra, o senador apoiou Flávio na disputa presidencial, mas foi criticado por integrantes do PL pela falta de engajamento na campanha no segundo turno.

Passada a eleição, no entanto, Cleitinho tem articulado por um encontro com Lula para a discussão da dívida do estado com a União, que ultrapassa os R$ 188 bilhões e está renegociada no âmbito do Propag.

O governador também tem se encontrado com integrantes do diretório mineiro do PT e não descarta a possibilidade do partido integrar sua base na Assembleia Legislativa.

Na Casa, a sigla também tem demonstrado disposição para discutir uma composição, desde que as pautas propostas pela gestão de Cleitinho estejam alinhadas com a sigla. A eventual presença do PL no grupo governista, porém, tende a afastar os petistas.

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