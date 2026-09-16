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Eleições 2026 Raquel Lyra cobra apuração transparente no caso de ministros do STF Pedido foi feito durante sabatina da governadora e candidata à reeleição na CNN

A governadora de Pernambuco e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), cobrou uma apuração transparente sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que possam vir a ser investigados no caso do Banco Master.

“As responsabilidades precisam ser apuradas. Ninguém está acima da lei. Quem tiver que responder por isso, que responda, mas dentro de um devido processo legal que permita as coisas serem colocadas à mesa”, afirmou Raquel durante a sabatina da CNN realizada na tarde desta quarta-feira.

Na terça (15), após pedido de vista do ministro Flávio Dino, o STF encerrou a sessão sem definir se o ministro Alexandre de Moraes pode ser investigado pela suposta relação com o controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, que está preso. Já o ministro André Mendonça será julgado no dia 23 de setembro devido a forma que conduziu as relatorias dos casos envolvendo da instituição financeira e as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Ainda na sabatina, Raquel disse acreditar que o STF só deve tomar alguma decisão após as eleições. Ela também fez um apelo para haja um pacto no país após o pleito.

“Não acredito que o Supremo vá tomar qualquer tipo de decisão nos próximos 15 dias. Passadas as eleições, as coisas vão ter que aparecer à mesa para a gente fazer uma grande concertação sobre o Brasil. Se for do PT, do PL, do MDB, do PSD…todo mundo tem que parar para pensar no futuro do país, que se faz agora”, disse.

A governadora ainda reforçou que as decisões importantes não podem mais ser adiadas e que as instituições - judiciárias e políticas - precisam resgatar a confiança da população.

Para ela, não dá mais para adiar decisões que são importantes. "Tem reformas importantes a serem feitas, o resgate da credibilidade da população com os poderes - com a política também, para que a gente possa ultrapassar esse momento de desconfiança que o povo tem nas instituições. A gente só faz isso se tiver a capacidade de fazer autoanálise”, opinou.

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