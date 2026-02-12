A- A+

Carnaval Raquel Lyra confirma conversa com Eduardo da Fonte: "Construção e fortalecimento da nossa aliança" Governadora conversou com presidente estadual do PP nesta quinta-feira (12)

A governadora Raquel Lyra (PSD) confirmou a conversa com o deputado federal e pré-candidato a senado Eduardo da Fonte (PP), nesta quinta-feira (12).

De acordo com a gestora, eles dialogaram sobre projetos para Pernambuco e fortalecimento entre as alianças.

"Eu sempre converso com Eduardo da Fonte. Ele é presidente de um partido que faz parte da nossa base. O partido uma ampla base na Assembleia e de prefeitos E é claro que a gente estava discutindo projetos para Pernambuco, sobre a construção e fortalecimento da nossa aliança. Dudu é alguém que junto com (o deputado estadual) Antonio (Moraes), (secretário estadual do Turismo) Kaio (Maniçoba) e os demais deputados tem defendido os mais nobres interesses da sociedade pernambucana", ressaltou.

