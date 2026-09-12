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Eleições 2026 Raquel Lyra convoca exército de prefeitos para a guerra na reta final da campanha em Pernambuco Candidata à reeleição, governadora vai reforçar presença na RMR e quer gestores cuidando do interior

Em um cenário de empate técnico nas pesquisas e com a Região Metropolitana do Recife (RMR) consolidada como o grande campo de batalha eleitoral, a governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) convocou a tropa a ocupar as ruas

No encontro, que deurou aproximadamente uma hora e meia, no Mar Hotel, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, a gestora reuniu cerca de 100 dos 149 prefeitos aliados para traçar a tática dos últimos 22 dias de campanha: intensificar o porta a porta no interior enquanto o Palácio concentra esforços na Capital.

A urgência do alinhamento tem explicação matemática. O Recife e a RMR concentram 42% do eleitorado pernambucano, região onde o principal adversário, o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB), demonstra forte apelo popular.

A governadora chegou com a vice Priscila Krause (PSD) e com os candidatos ao Senado os deputados federais Eduardo da Fonte (PP) e Túlio Gadêlha (PSD).

Guerra

Diante do afunilamento das intenções de voto, a orientação da campanha é não cochilar e partir para o embate direto, na tentativa de liquidar a fatura ainda no primeiro turno. A metáfora militar deu o tom da convocação. O prefeito de Itapissuma, Júnior de Irmã Teca, resumiu o espírito de mobilização da base municipalista:

“É uma decisão de guerra, e todo general tem que reunir seus soldados. Chegou a reta final da campanha. A gente juntou aqui um exército de prefeitos que apoiam Raquel Lyra. Chegou a hora de ir para a rua levantar a bandeira e levar o voto. Está todo mundo se abraçando e lutando para que Raquel seja eleita no primeiro turno”, reforçou Júnior de Irmã Teca.

Divisão de forças

Segundo assessores, a reunião serviu também para pacificar uma demanda dos gestores, que cobravam a presença da governadora em suas bases. Como o calendário apertado impõe a presença de Raquel em sabatinas, debates e agendas na RMR, a solução foi dividir a linha de frente: o Palácio trava o embate no Grande Recife, enquanto os prefeitos assumem a militância nos municípios.

O prefeito de Aliança, Pedro Freitas, destacou como a base assimilou a tarefa de cobrir os flancos da governadora no interior, reconhecendo que ela não vai conseguir estar em todos os municípios que a apoiam.

"São pouquíssimos dias para a eleição e ela tem um calendário de debates, sabatinas e carreatas. Então, qual é o papel que cada um pode cumprir na sua cidade? É muito mais uma conversa de alinhamento de um grupo engajado. Não coube puxão de orelha, cabe dar as mãos para ver uma grande vitória no dia 4 de outubro”, enfatizou Pedro Freitas.

A leitura foi reforçada pelo prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros. Gestor do segundo maior colégio eleitoral do estado, Mano Medeiros acredita na compreensão dos aliados sobre a necessidade de dividir tarefas.

Na prática, a ordem de ir para a rua já está sendo cumprida no Agreste. “Em Gravatá, estamos todos os dias na rua e sempre à noite fazendo caminhada festiva. Daqui a pouco já estou voltando porque tem porta a porta. A gente sente essa energia contagiante e as pessoas nos bairros já perguntam quando a caravana vai passar na rua delas”, conta o prefeito Padre Joselito Gomes.

Arsenal de obras

Para municiar o "exército" de prefeitos no corpo a corpo, a campanha exibiu um vídeo de poucos minutos - previsto para ir ao ar no guia eleitoral. A produção mapeia o volume de obras estaduais em todas as regiões. A exibição não foi interpretada pelos aliados como cobrança, mas como munição para convencer o eleitor.

“O vídeo mostra que, do Litoral ao Sertão, existem obras em todas as cidades e é isso que a gente tem que passar para todos: mostrar que isso não pode parar. A campanha está animada, com santinho, ensinando a votar e chamando a juventude", diz a prefeita de Jataúba, Dra. Cátia.

O prefeito de Brejo da Madre de Deus, Roberto Asfora, endossou o discurso das entregas no interior como trunfo para o embate político. “Esse avanço trouxe hospitais, rodovias, creches, cozinhas comunitárias e ambulâncias. Cansamos de políticos que prometem e não entregam. Eu, que estou no meu quinto mandato, nunca tive uma governadora tão proativa, tão firme e tão correta”, diz o prefeito que é pai do secretário de Turismo do estado, Roberto Asfora Filho.

Fechando o alinhamento da Região Metropolitana, a prefeita de Olinda, Mirella Almeida, destacou que a experiência municipalista de Raquel é a liga que segura o grupo coeso nesta reta final decisiva:

“A governadora, que foi prefeita, sabe que as dores são dos municípios, que as pessoas precisam de melhor educação e estradas. Ela tem esse entendimento e por isso reuniu todo o seu time para cumprir a estrutura de suas promessas”, reforça a prefeita Mirella Almeida.

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