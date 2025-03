A- A+

Fraternidade Raquel Lyra e João Campos cumprem agenda juntos na Ilha de Deus Governadora e prefeito participaram do lançamento da Campanha da Fraternidade

Adversários políticos, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), e o prefeito do Recife, João Campos (PSB), se encontraram nesta Quarta-feira de Cinzas (5) no lançamento da Campanha da Fraternidade 2025, na comunidade da Ilha de Deus, na Imbiribeira.

Raquel Lyra chegou primeiro, acompanhada da vice-governadora, Priscila Krause (Cidadania). A tucana cumprimentou moradores e falou rapidamente com a imprensa. Minutos depois, João Campos chegou ao local com sua comitiva, formada por sua namorada, a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP); o vice-prefeito, Victor Marques (PCdoB); seu irmão, o deputado federal Pedro Campos (PSB); e sua mãe, Renata Campos.

Ao chegar, João Campos conversou com a imprensa e foi questionado sobre o encontro com sua provável adversária na disputa pelo Governo de Pernambuco nas eleições do ano que vem.

“A gente está presente em uma missa, no lançamento da Campanha da Fraternidade. Estaria aqui mesmo se não fosse prefeito, enquanto cidadão e católico, sobretudo na Ilha de Deus, um espaço que tem uma relação muito afetiva com a gente”, disse João, evitando comentar sua relação institucional com a governadora.

Em seguida, o socialista se dirigiu para cumprimentar Raquel Lyra, que conversava com outra pessoa e estava de costas para ele. Campos esperou por alguns segundos, mas tocou no ombro da governadora, que se virou e, de maneira formal, cumprimentou o prefeito. A comitiva socialista inteira cumprimentou Raquel Lyra e Priscila Krause, sem trocas de palavras. Após isso, cada grupo seguiu seu caminho.

Durante a missa, os dois líderes sentaram lado a lado, mas com cadeiras consideravelmente afastadas, como se um corredor os separasse. Após a cerimônia, João Campos e Raquel Lyra discursaram brevemente. O prefeito, por pouco mais de três minutos, e a governadora por pouco mais de quatro minutos.

João Campos exaltou a busca por preservação ambiental na campanha e pregou um esforço conjunto por sustentabilidade:

"Todos nós, de forma integral e cooperada, temos muito o que fazer. A ação de cada um impacta o todo. É compromisso nosso, como cristão, cuidar do nosso meio ambiente". Após falar, João e Raquel se cumprimentaram uma última vez, com um aperto de mão.

Em seguida, a governadora discursou:

"Não há lugar melhor do que esse para entender do que estamos falando. A marca da injustiça social e injustiça ambiental é essa desigualdade que a gente vê aqui. Quanto mais a gente maltrata a natureza a desigualdade se aprofunda", disse Raquel.

PSD

A governadora Raquel Lyra também comentou sobre os supostos convites para sua filiação, que teriam sido enviados pela assessoria do presidente do partido, Gilberto Kassab. Questionada se desautorizaria a iniciativa, Raquel foi enfática e evitou se aprofundar no assunto: "Jamais desautorizarei, mas hoje é o dia de falar da Campanha da Fraternidade. Prometo a vocês que sou porta-voz de mim mesma".

A filiação deve acontecer no dia 10 de março, no Recife Expocenter, às 18h55, em referência ao número do partido.

Veja também