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Eleições 2026 Raquel Lyra e João Campos sustentam o acirramento e reforçam os embates Pré-candidatos ao governo de Pernambuco se guiam por pesquisas para ampliar ataques

O cenário de acirramento revelado pela primeira pesquisa Folha/IPESPE deste ano para o governo de Pernambuco dita o ritmo das próximas semanas. O tom dos discursos, os ataques mútuos e a comparação entre as gestões devem ganhar intensidade.

Nem Raquel Lyra (PSD), nem João Campos (PSB) terão sossego. Tampouco darão trégua. Os números da amostragem estimulada ilustram esse equilíbrio: no primeiro turno, a governadora soma 44% das intenções de voto, contra 42% do ex-prefeito do Recife.

Aliados de João Campos apostam em uma disputa mais igualitária a partir do dia 4, quando a governadora fica proibida de inaugurar obras, assinar ordens de serviço e veicular propaganda institucional. Entregas recentes teriam sido responsáveis pela subida dela nas pesquisas.

Com as limitações legais, o corpo a corpo será reforçado por ambos. O lançamento do programa “Chega Junto Pernambuco”, em Gravatá, serviu para aquecer os próximos embates, segundo interlocutores do pré-candidato do PSB.

Do outro lado, apoiadores de Raquel Lyra minimizam o principal trunfo da oposição no evento de segunda: o depoimento do presidente Lula. Avaliam que o presidente parecia desanimado e não descartou palanque duplo.

Já o grupo de João Campos enxerga na fala de Lula o alicerce para uma campanha de contorno ideológico, tentando colar na governadora a imagem do bolsonarismo.

A Folha/IPESPE aponta redução de 40% das intenções de voto a quem tem ligação com o ex-presidente Jair Bolsonaro ou seu filho Flávio. Em contrapartida, o apoio de Lula alavanca qualquer candidato em 45%.

Calor humano

O presidente da Alepe, Álvaro Porto, mobilizou caravanas do Agreste para o ato político em defesa da pré-candidatura de João Campos, segunda, em Gravatá. E observou não ter sido apenas a quantidade de gente que chamou a atenção. “Era impressionante a animação do povo, o calor humano de quem estava ali”, comentou.

Ordem do dia

O deputado Cayo Albino voltou ontem à Alepe. Assume a vaga de Waldemar Borges, que pediu licença de 180 dias para cuidar da saúde. Pretende, agora, tornar realidade o Código de Defesa dos Autistas e a PEC que cria o orçamento de juventude no estado.

Festa dupla

A abertura do São João de Araripina será hoje. E o prefeito Evilásio Mateus, que ano passado anunciou apoio à pré-candidatura de João Campos, recebe Raquel Lyra. O gestor tem sido cortejado por aliados da governadora. O ex-prefeito do Recife também deve marcar presença. Vai à festa na sexta-feira.

Mais presídios

Três novas unidades, com 1.164 vagas, compõem agora o Complexo Prisional de Araçoiaba, no Grande Recife. A obra, parada há mais de dez anos e retomada em 2025, foi entregue pela governadora Raquel Lyra. Investimento de R$ 37 milhões (estadual e federal).

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