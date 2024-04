A- A+

COMANDO MILITAR José Mucio e Raquel Lyra visitam futuras instalações da Escola de Sargento do Exército Unidade fica em Araçoiaba, na Região Metropolitana do Recife, e será entregue em 2034

O ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, juntamente com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), e a vice-governadora, Priscila Krause (Cidadania), além de uma comitiva formada por gestores e parlamentares visitaram, na manhã desta segunda-feira (15), as futuras instalações da Escola de Sargento do Exército, no município de Araçoiaba, na Região Metropolitana do Recife.

Eles se encontraram na sede do Comando Militar do Nordeste (CMNE), no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife, onde foram recebidos pelo general de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro, comandante Militar do Nordeste. Na oportunidade, eles participaram de um café de boas-vindas, no salão nobre da sede, fizeram uma foto oficial e seguiram em comboio para o Campo de Instruçao Marechal Newton Cavalcanti, onde será instalada a ESE.

Foto oficial na sede do CMNE | Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

Segundo o gerente do Subprograma da Escola de Sargentos do Exército, general de divisão, Joarez Alves Pereira Júnior, a obra será entregue em 2034. Em entrevista coletiva, ele reafirmou o compromisso ambiental da construção que, ao longo do tempo, passou por alterações. Inicialmente, a área projetada era de 180 hectares, mas agora é de 90.

Uma das modificações diz respeito à transferência da vila militar para uma área adjacente, fora do campo e da Área de Proteção Ambiental (APA) Aldeia-Beberibe. A alteração atende o pleito da sociedade civil e movimentos ambientalistas pela preservação da região. Os investimentos chegam a R$ 1,7 bi.

A finalidade principal da instituição é centralizar e aperfeiçoar o processo de formação e graduação dos sargentos de carreira, que compõem cerca de 62% do efetivo profissional do Exército, no nível superior tecnólogo.

No momento, a ESE está na fase de elaboração dos anteprojetos, que é quando acontecem as permissões de licitações das obras.

"Foi uma preocupação muito marcante, desde o início do projeto. Nós sabemos da realidade e tentamos ocupar o mínimo do estabelecimento da escola, por causa da supressão ambiental. Fomos discutindo com os órgãos ambientais locais e com o Governo do Estado. Revendo os nossos planejamentos, chegamos ao tamanho atual. E ainda o que for suprimido, será compensado. Queremos trabalhar para uma compensação efetiva e vantajosa", explicou.

Ao microfone, o general de Divisão, Joarez Alves Pereira Júnior, gerente do Subprograma da Escola de Sargentos do Exército | Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

Ainda de acordo com o general de divisão, o Governo de Pernambuco vem cumprindo com combinado desde o começo. A responsabilidade da administração de Raquel Lyra é de cuidar das vias que ficam ao entorno de onde será construída a escola, como a Estrada de Mussurepe e a PE-408.

Estrutura da ESE

Pátio de Entrada

Centro de visitantes

Capelania

Casa do laranjeira

Edifício Garagem instalações escolares

Pavilhão de Comando (Comando, Base Administrativa, Divisão de Ensino e Biblioteca)

Alojamento para 2.400 alunos

Cozinha e refeitório para 3.500 pessoas

20.000 m2 de pátio de formatura

Auditório principal de 3.000 lugares

Almoxarifado central

O ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, considera esta a obra mais importante das Forças Armadas, que chama a atenção do País para o Nordeste e contribui para o desenvolvimento local.

"Nós estamos trazendo para cá algo equivalente a Academia Militar das Agulhas Negras [Aman]. O que é feito em três escolas no Sul [Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais], vai ser feito aqui em Pernambuco. Isso aqui é uma obra importantíssima para a região. Serão R$ 211 milhões em salários gastos por ano aqui", destacou o ministro.

O ministro da Defesa, José Mucio Monteiro | Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

A governadora Raquel Lyra considera a decisão da instalação da ESE em Pernambuco como "irreversível", por causa da amplitude do projeto, que é feito por várias mãos.

"É importante não só para o Exército Brasileiro, mas serve como uma estratégia para o desenvolvimento da Região Metropolitana Norte de Pernambuco. Já estamos fazendo a obra de triplicação da BR-232, onde já foram investidos mais de R$ 100 milhões. Nos próximos dias, vamos lançar o edital da PE-27, também elaborado com avaliações e sugestões dos movimentos ambientalistas, contendo ciclovias e espaços de convivência. O projeto da Estrada de Mussurepe está sendo finalizado e a Companhia Pernambucana de Saneamento [Compesa] está fazendo os projetos necessários às instalações", salientou a governadora.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB) | Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

Ainda durante coletiva de imprensa, ela revelou que o projeto da PE-27 também passou por modificações, sugeridas por fóruns ambientalistas, ao longo da trajetória, e que em 60 dias seja lançado o edital. Posteriormente, em 90 dias, as obras devem ser iniciadas.

Durante a visita ao CIMNC, José Múcio Monteiro e Raquel Lyra, representando todos os parlamentares presentes, plantaram uma muda de Pau-Brasil, marcando historicamente a ida das autoridades ao local.

