A- A+

AGENDA Raquel Lyra marca presença no Carnaval de Pesqueira e celebra tradição dos Caiporas Foliões acompanharam o 87° desfile do Bloco Lira da Tarde durante a Terça-feira Gorda

Comemorando as diversas celebrações carnavalescas de Pernambuco, a governadora Raquel Lyra esteve presente nesta terça (4) no 87° desfile do Bloco Lira da Tarde, realizado no município de Pesqueira, no Agreste.

A vice-governadora Priscila Krause também acompanhou a festa na cidade que é o berço dos Caiporas.

“Pernambuco vibra com a alegria do Carnaval, com a sua diversidade, a sua cultura. É muito lindo ver o quanto a força da nossa tradição, da nossa cultura popular ainda permanece muito viva, passando de geração em geração”, afirmou a governadora.

Priscila Krause também marcou presença na celebração | Foto: Janaina Pepeu/Secom

A vice-governadora Priscila Krause ressaltou o acolhimento povo pernambucano com os visitantes.

“A tradição dos Caiporas fala bastante da nossa riqueza cultural. É muito bom poder ver a alegria das pessoas, como elas se emocionam com as nossas músicas de Carnaval, com os blocos tradicionais e como elas recebem quem vem de fora para que todo mundo se sinta à vontade nesta festa tão linda”, afirmou.

A programação do Carnaval de Pesqueira foi marcada por apresentações em seis polos distintos, com atrações tradicionais e shows.

O evento contou com o apoio do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura (Secult) e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Fundarpe).

“O Carnaval é a nossa maior manifestação cultural, na qual mobilizamos toda a economia, os fazedores de cultura, e isso se expande por uma cadeia enorme. Esta festa mexe com toda a economia e com o nosso sentimento de pertencimento”, declarou a secretária estadual de Cultura, Cacau de Paula.

Veja também