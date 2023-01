A- A+

Pernambuco Raquel Lyra muda nome de seis secretarias; veja todas as alterações e a lista do secretariado Projeto de reforma administrativa deve ser encaminhado ainda este mês à Alepe

O governo Raquel Lyra (PSDB) começou com mudança de nome em seis secretarias estaduais, a divisão de uma pasta em duas e a extinção de outra em relação à gestão Paulo Câmara (PSB). Os 27 novos secretários, sendo 14 homens e 13 mulheres, foram empossados em solenidade no Palácio do Campo das Princesas, no Recife, nessa segunda-feira (2).

Em entrevista à TV Globo, o novo secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça, disse que a reforma administrativa está pronto e deve ser encaminhado ainda este mês para a aprovação dos deputados na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Veja as mudanças nas secretarias:

- A Secretaria de Desenvolvimento Agrário mudou de nome para Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca

- A Secretaria de Trabalho, Emprego e Qualificação agora se chama Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo

- A Secretaria de Meio Ambiente de Sustentabilidade passa a ser a Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha

- A Secretaria de Imprensa mudou para Secretaria de Comunicação

- A Secretaria de Planejamento e Gestão agora é a Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional

- A Secretaria de Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas não existe mais e passa a estar sob o guarda-chva de outra pasta, que muda de nome para Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança, Juventude e Prevenção às Drogas

- A Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos foi dividida em duas. Na gestão Raquel Lyra, passam a existir a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura e a Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento.

Confira a lista com todos os secretários e secretárias empossados por Raquel Lyra:

Casa Civil – Tulio Vilaça

Casa Militar – Coronel Mamede

Justiça e Direitos Humanos – Lucinha Mota

Fazenda – Wilson José de Paula

Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca – Aloisio Ferraz

Saúde – Zilda do Rego Cavalcante

Educação e Esportes – Ivaneide Dantas

Administração – Ana Maraíza

Mobilidade e Infraestrutura – Evandro Avelar

Recursos Hídricos e Saneamento – José Almir Cirilo

Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional – Fabrício Marques Santos

Desenvolvimento Urbano e Habitação – Simone Benevides

Turismo e Lazer – Daniel Coelho

Comunicação – Rodolfo Costa Pinto

Ciência, Tecnologia e Inovação – Mauricélia Vidal

Procuradoria-Geral do Estado – Bianca Teixeira

Cultura – Silverio Pessoa

Desenvolvimento Econômico – Guilherme Cavalcanti

Defesa Social – Del. Carla Patrícia Cunha

Desenvolvimento Social, Criança, Juventude e Prevenção às Drogas – Carolina Cabral

Mulher – Regina Célia

Controladoria Geral do Estado – Érika Lacet

Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo – Amanda Aires

Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha – Ana Luiza Ferreira

Chefe de Gabinete da governadora – Eduardo Vieira

Assessoria Especial – Fernando Holanda

Gabinete de Projetos Estratégicos – Diogo Bezerra

